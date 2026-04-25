Rassehund im Internet gekauft – dann waren mehrere tausend Euro weg

Eine junge Tirolerin fiel auf eine perfide Betrugsmasche herein. Über Monate hinweg wurde sie beim Kauf eines Hundes getäuscht. Sie ging dabei nicht nur leer aus, sondern verlor auch eine Menge Geld.

Eigentlich wollte die 21-Jährige online nur einen Hund kaufen. Über eine Internetplattform wurde sie schließlich auf einen Rassehund aufmerksam. Doch das stellte sich als Betrug heraus. Im Zeitraum vom 21. Jänner bis zum 25. April wurde sie von einem bislang unbekannten Täter nicht nur über den angeblichen Kauf des Hundes getäuscht, sondern auch zur Überweisung mehrerer Geldbeträge auf verschiedene ausländische Bankkonten verleitet. „Der 21-Jährigen entstand ein Schaden in der Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrags“, so die Polizei.