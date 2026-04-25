Österreich-Wetter: Sonne und bis zu 26 Grad am Sonntag

Am Sonnatg scheint in weiten Teilen des Landes ungetrübt die Sonne. Es könne nur ein paar hohe, dünne Schleierwolken über den Himmel aufziehen. „Lediglich im Westen können die Wolkenfelder am Nachmittag auch etwas dichter werden und den Sonnenschein dämpfen“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind bläst im Osten und am Alpenostrand mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen auch kräftig aus Nordwest , sonst ist es eher windschwach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 26 Grad, mit den tiefsten Werten im Nordosten.