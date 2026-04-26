Mitten im Feld: Polizei findet betrunkenen Radfahrer

Ein nächtlicher Fund im Bezirk Gmunden sorgt für Aufsehen: In Laakirchen entdecken Polizisten einen gestürzten Radfahrer mitten im Feld - unverletzt, aber nicht ganz nüchtern.

Was zunächst wie ein rätselhafter Gegenstand wirkte, entpuppte sich am Samstagabend, dem 25. April, als ungewöhnlicher Fund. Eine Polizeistreife war gegen 22.40 Uhr auf der Straße Schneiderhaid im Ortschaftsbereich Kranabeth unterwegs, als ihnen etwas im angrenzenden Feld auffiel. Im ersten Moment war unklar, worum es sich handelte. Erst durch das Einschalten der Umfeld-Beleuchtung wurde die Situation deutlich: Im Feld lag ein Radfahrer.

Schnell zur Stelle

Die Beamten zögerten nicht lange und eilten sofort zu dem Mann. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen 62-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden handelte. Die Erleichterung war groß, denn der Mann gab an, selbstständig gestürzt und dabei nicht verletzt worden zu sein.

Ein Detail fällt auf

Doch ganz ohne Auffälligkeiten blieb der Einsatz nicht. Den Polizisten fiel rasch auf, dass der Radfahrer „den deutlichen Anschein einer Alkoholisierung“ machte. Ein durchgeführter Alkotest brachte schließlich Klarheit: 1,38 Promille zeigte das Ergebnis an. Damit war auch die Ursache für den Ausflug ins Feld zumindest teilweise erklärt.

Mit dem Rad weiter – zu Fuß

Trotz des ungewöhnlichen Abstechers zeigte sich der 62-Jährige erleichtert über den Ausgang der Situation. Er war froh, sich nicht verletzt zu haben, und trat schließlich den Heimweg an, allerdings nicht mehr fahrend. Stattdessen schob er sein Fahrrad weiter. „Der 62-Jährige war froh sich nicht verletzt zu haben und schob sein Fahrrad weiter“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.