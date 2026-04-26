Drogen aus Auto geworfen: Polizei stellt Lenker ohne Schein

Im Bezirk Gmunden flog ein 20-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle auf und sorgte mit einer ungewöhnlichen Aktion für Staunen. Während der Fahrt wurde plötzlich ein Paket aus dem Fenster geworfen.

Was als routinemäßige Streifenfahrt begann, entwickelte sich rasch zu einem brisanten Einsatz: Am Samstag, dem 25. April 2026, gegen 22 Uhr fiel Polizisten in Bad Ischl ein Wagen auf der B145 Richtung Bad Goisern auf. Der Wagen war deutlich zu schnell unterwegs und zeigte eine auffällige Fahrweise. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten in einer 50 km/h-Zone bei gleichbleibender Nachfahrt rund 99 km/h fest.

Plötzlich fliegt ein Paket aus dem Fenster

Noch bevor der Wagen vollständig zum Stillstand kam, beobachteten die Polizisten eine überraschende Szene. „Noch vor dem Stillstand des PKW sahen die Polizisten mit Erstaunen, dass aus dem beifahrerseitigen Fenster eine größere silberfarbige Verpackung geworfen wurde.“ Damit war klar: Hier steckt mehr dahinter als nur eine Geschwindigkeitsübertretung.

Deutliche Hinweise im Fahrzeug

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Im Auto roch es intensiv nach Cannabis, zudem fanden sich Rückstände im Bereich des Beifahrersitzes. Die Beamten suchten daraufhin die Umgebung ab – mit Erfolg. Im Straßengraben entdeckten sie rund 182 Gramm Cannabis, verpackt in Alufolie.

Lenker nicht fahrfähig

Der 20-jährige Lenker aus dem Bezirk Gmunden zeigte laut Polizei eindeutige Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine klinische Untersuchung ergab schließlich, dass er nicht fahrfähig war. Der Führerschein wurde ihm noch vor Ort vorläufig abgenommen. Für den Lenker und seinen 27-jährigen Beifahrer hat der Vorfall nun rechtliche Konsequenzen. „Der Lenker und sein 27-jähriger Beifahrer werden angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.