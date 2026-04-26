Quallen-Invasion in Triest: Meer aus weißen „Wolken“

In unserem Nachbarland Italien kam es am Freitag zu einem phänomenalen Naturschauspiel: Das Meer verwandelte sich bei Triest in eine Quallenwolke.

Im Hafen von Triest haben sich zahlreiche Quallen versammelt.

Im Hafen von Triest haben sich zahlreiche Quallen versammelt.

Im Hafen von Triest konnte man gestern, Freitag, ein Spektakel bewundern. Zahlreiche Quallen trieben dicht im Wasser, dadurch verwandelte sich das Meer in eine besondere Augenweide. Das Naturschauspiel zog viele Blicke auf sich. Bei den Quallen soll es sich um eher harmlosere Meerlungen gehandelt haben.

Ein Meer aus Quallen

In einem unserer Lieblingsurlaubsländer versammelten sich gestern Touristen, Anrainer und auch Fotografen, um die Quallen zu beobachten. „Experten erklären, dass das Frühjahr die perfekten Bedingungen schafft: wärmeres Oberflächenwasser, mehr Sonnenlicht und ein größeres Vorkommen an Plankton – ihrer Hauptnahrungsquelle“, heißt es seitens der Plattform InTrieste. Wind und Strömungen treiben sie dann näher an die Küste, was zu Szenen wie der nahe der Molo Audace führt. Eine schöne Erinnerung daran, dass das Meer vor Triest unter der Oberfläche immer wieder Überraschungen bereithält.