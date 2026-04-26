Quallen-Invasion in Triest: Meer aus weißen „Wolken“
In unserem Nachbarland Italien kam es am Freitag zu einem phänomenalen Naturschauspiel: Das Meer verwandelte sich bei Triest in eine Quallenwolke.
Im Hafen von Triest konnte man gestern, Freitag, ein Spektakel bewundern. Zahlreiche Quallen trieben dicht im Wasser, dadurch verwandelte sich das Meer in eine besondere Augenweide. Das Naturschauspiel zog viele Blicke auf sich. Bei den Quallen soll es sich um eher harmlosere Meerlungen gehandelt haben.
Ein Meer aus Quallen
In einem unserer Lieblingsurlaubsländer versammelten sich gestern Touristen, Anrainer und auch Fotografen, um die Quallen zu beobachten. „Experten erklären, dass das Frühjahr die perfekten Bedingungen schafft: wärmeres Oberflächenwasser, mehr Sonnenlicht und ein größeres Vorkommen an Plankton – ihrer Hauptnahrungsquelle“, heißt es seitens der Plattform InTrieste. Wind und Strömungen treiben sie dann näher an die Küste, was zu Szenen wie der nahe der Molo Audace führt. Eine schöne Erinnerung daran, dass das Meer vor Triest unter der Oberfläche immer wieder Überraschungen bereithält.
Kurzinfo über die Meerlunge:
Die Meerlunge ist eine der größten Quallenarten im Mittelmeer und in der Adria. Aufgrund ihrer markanten Form wird sie gelegentlich auch als Blumenkohlqualle bezeichnet.
Erkennungsmerkmale
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Aussehen: Ein massiver, glockenförmiger Schirm, meist milchig-weiß mit einem markanten blauen oder violetten Saum am Rand.
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Größe: Der Schirm kann einen Durchmesser von bis zu 60 cm erreichen; die Tiere können mehrere Kilogramm wiegen.
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Besonderheit: Im Gegensatz zu vielen anderen Quallen besitzt sie keine langen, fadenförmigen Tentakel, sondern acht dicke, fleischige Mundarme.
Gefahr für den Menschen
Die Meerlunge gilt als weitgehend harmlos für den Menschen.
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Das Gift: Das Nesselgift ist sehr schwach ausgeprägt.
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Die Reaktion: Bei Hautkontakt spüren die meisten Personen entweder gar nichts oder nur ein sehr leichtes Brennen, vergleichbar mit einer sehr schwachen Brennnessel.
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Ausnahme: An empfindlichen Stellen wie den Schleimhäuten oder den Augen kann es dennoch zu unangenehmen Reizungen kommen.
Verhalten bei Berührung
Trotz der geringen Gefahr empfiehlt sich bei Kontakt folgendes Vorgehen:
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Nicht reiben: Um zu verhindern, dass verbliebene Nesselzellen mechanisch aktiviert werden.
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Mit Meerwasser abspülen: Die betroffene Stelle einfach mit Salzwasser reinigen.
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Hygiene: Nach einem Kontakt sollten die Augen nicht berührt werden, bevor die Hände gründlich gewaschen wurden.
Ursachen für Massenvorkommen
Massenansammlungen, wie sie häufig im Frühjahr (zum Beispiel vor Triest) beobachtet werden, entstehen durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren:
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Wassertemperatur: Steigende Temperaturen im Frühjahr begünstigen das Wachstum.
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Nahrungsdichte: Ein hohes Aufkommen an Plankton dient als primäre Nahrungsquelle.
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Strömung und Wind: Die Quallen werden durch Wind und Oberflächenströmungen aktiv in Küstennähe oder Hafenbecken getrieben.
Zusatzinformation: Die Meerlunge erfüllt eine wichtige ökologische Rolle. Kleine Fischarten nutzen die dicken Mundarme der Qualle oft als Schutzraum vor Fressfeinden.
KI Hinweis: Die Infobox wurde mithilfe einer KI erstellt, vor Veröffentlichung wurde der Text aber sorgfältig durch einen Redakteur geprüft.