20 Jahre ohne Führerschein und ein Tuk-Tuk-Sünder

Im Burgenland gab es am Samstag zahlreiche Verkehrskontrollen. Es hagelte Anzeigen.

Am Samstag, den 25. April 2026 wurde eine landesweite Verkehrs-Schwerpunktaktion im gesamten Burgenland durchgeführt, an der insgesamt 76 Polizisten der LVA und der Bezirks- bzw. Stadtpolizeikommanden teilnahmen.

Die Kontrollen

Das Hauptaugenmerk wurde auf die Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsübertretungen, Nichteinhalten des Telefonierens mit Freisprecheinrichtung, sowie auf Delikte, die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind, gelegt. Die Kontrollen wurden sowohl auf dem hochrangigen als auch auf dem niederrangigen Straßennetz durchgeführt.

Die Bilanz: Insgesamt wurden 850 Fahrzeuglenker und -innen kontrolliert und 748 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt, wobei 22 Lenker und -innen die Fahrzeuge in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand lenkten: • vier Lenker (drei Männer, eine Frau) hatten mehr als 0,5 Promille (§ 14/8 FSG) • 13 Lenker hatten mehr als 0,8 Promille (§ 5/1 StVO) • fünf Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Weiters wurden im Zuge der Schwerpunktaktion 249 Organstrafverfügungen ausgestellt, sowie 291 sonstige Anzeigen und 202 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen (mit Radar gemessen) erstattet. Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 58-jährigen Autolenker im Bezirk Jennersdorf mit 1,9 Promille festgestellt.

Erwähnenswerte Vorfälle:

Auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn wurden insgesamt drei PKW-Lenkern die Führerscheine abgenommen, weil diese im Bereich der Grenzkontrolle anstatt der erlaubten 60km/h mit 119 km/h, 123 km/h und 134 km/h gemessen wurden. Im Ortsgebiet von Oberpullendorf wurde ein Mopedlenker mit überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Die Überprüfung mittels Rollprüfstand ergab eine Geschwindigkeit von 86 km/h. Das Kennzeichen wurde an Ort und Stelle abgenommen. Die erforderlichen Anzeigen werden an die BH Oberpullendorf erstattet.

Tuk-Tuk Fahrer betrunken

Im Ortsgebiet von Unterpullendorf wurde ein sogenanntes „Tuk-Tuk“ wahrgenommen, dessen 51jähriger Lenker offensichtlich alkoholisiert war. Die Überprüfungen an Ort und Stelle mittels Alkomat ergab eine Alkoholisierung von 0,83 mg/l. Die Anzeige wird an die BH Oberpullendorf erstattet werden. Im Ortsgebiet von Pinkafeld wurde ein 23-jähriger Fahrzeuglenker angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser noch nie einen Führerschein besessen hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die erforderlichen Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

20 Jahre ohne Führerschein

Im Ortsgebiet von Burgauberg wurde ein 63-jähriger Fahrzeuglenker angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser seit über 20 Jahren ohne Lenkberechtigung unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die erforderlichen Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.