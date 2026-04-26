Haus in Vollbrand: Floriani schon in der Früh im Einsatz

In Klosterneuburg, Niederösterreich, brach in den frühen Sonntagmorgenstunden ein Brand aus. Ein Wohnhaus stand in Flammen.

Beide Feuerwachen der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg wurden Sonntagfrüh zu einem Feuer alarmiert. In Klosterneuburg stand ein Wohnhaus in Vollbrand.

Haus stand in Vollbrand

Kurz vor 6 Uhr früh mussten die Floriani ausrücken, um das Feuer zu bekämpfen. Der Brand soll mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Laut der Plattform „NÖN“ sollen laut ersten Informationen niemand verletzt worden sein.