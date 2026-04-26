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Bild auf 5min.at zeigt die beliebten Buldak Nudeln.
Diese beliebten Buldak-Nudeln werde zurückgerufen.
Österreich
26/04/2026
Gesundheitsgefahr

Produktrückruf: Samyang ruft beliebte Buldak-Nudeln zurück

Manchmal greift man zu Fertigprodukten, wenn es schnell gehen soll. Derzeit sind vor allem die Buldak Instant Nudeln der Firma Samyang sehr beliebt. Aber Achtung, eines dieser Produkte wird jetzt zurückgerufen!

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Instantnudeln liegen derzeit im Trend. Vor allem die Buldak Nudeln der Firma Samyang sind besonders beliebt, sie erscheinen auch immer wieder auf Social-Media-Plattformen wie TikTok. Aber genau eine der meistgekauften Sorten wird nun wegen Gesundheitsgefahr zurückgerufen.

Rückruf der Samyang Instant Nudeln „Hot Chicken Carbonara“

Die Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V. informiert über den Rückruf des Artikels Samyang Instant Nudeln „Hot Chicken Carbonara“ in der 130g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. November 2026. Wie das Unternehmen mitteilt, enthält das Produkt einen zu hohen Gehalt an Glycidyl Fettsaureestern, was zu gesundheitlichen Risiken führen könnte. Vom Verzehr wird abgeraten!

Diese Samyang Nudeln sind betroffen:

Instant Nudeln Scharfes Huhn Carbonara / Hot Chicken Carbonara
Marke: SAMYANG
Inhalt: 130g
Chargennummer: M6
Mindesthaltbarkeitsdatum: 12-11-2026
EAN: 8801073116467

Kaufpreis wird erstattet

Erst kürzlich wurden von der Firma ebenfalls Carbonara Nudeln zurückgerufen, allerdings im Becher. Kunden können bereits gekaufte Produkte in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückbringen, der Kaufpreis wird erstattet.

Bild auf 5min.at zeigt die beliebten Buldak Nudeln.
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Diese Buldak Nudeln von Samyang werden zurückgerufen.

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