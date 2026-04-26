Produktrückruf: Samyang ruft beliebte Buldak-Nudeln zurück

Manchmal greift man zu Fertigprodukten, wenn es schnell gehen soll. Derzeit sind vor allem die Buldak Instant Nudeln der Firma Samyang sehr beliebt. Aber Achtung, eines dieser Produkte wird jetzt zurückgerufen!

Instantnudeln liegen derzeit im Trend. Vor allem die Buldak Nudeln der Firma Samyang sind besonders beliebt, sie erscheinen auch immer wieder auf Social-Media-Plattformen wie TikTok. Aber genau eine der meistgekauften Sorten wird nun wegen Gesundheitsgefahr zurückgerufen.

Rückruf der Samyang Instant Nudeln „Hot Chicken Carbonara“

Die Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V. informiert über den Rückruf des Artikels Samyang Instant Nudeln „Hot Chicken Carbonara“ in der 130g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. November 2026. Wie das Unternehmen mitteilt, enthält das Produkt einen zu hohen Gehalt an Glycidyl Fettsaureestern, was zu gesundheitlichen Risiken führen könnte. Vom Verzehr wird abgeraten!

Diese Samyang Nudeln sind betroffen: Instant Nudeln Scharfes Huhn Carbonara / Hot Chicken Carbonara

Marke: SAMYANG

Inhalt: 130g

Chargennummer: M6

Mindesthaltbarkeitsdatum: 12-11-2026

EAN: 8801073116467

Kaufpreis wird erstattet

Erst kürzlich wurden von der Firma ebenfalls Carbonara Nudeln zurückgerufen, allerdings im Becher. Kunden können bereits gekaufte Produkte in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückbringen, der Kaufpreis wird erstattet.

©5 Minuten Diese Buldak Nudeln von Samyang werden zurückgerufen.