Enkel (11) und Opa löschen Brand und verhindern Ausbreitung auf Haus

Ein 11-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land bemerkte einen Balkonbrand und holte sofort seinen Opa. Gemeinsam verhinderten sie, dass die Flammen auf das ganze Haus übergreifen konnten.

Am Samstag, dem 25. April 2026, gegen 20.45 Uhr wurde ein 11-Jähriger im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) plötzlich zum Ersthelfer. Auf dem Weg zu seinem Opa entdeckte er einen bereits ausgedehnten Brand auf dem Balkon eines Hauses. Ohne zu zögern lief er weiter und informierte seinen 68-jährigen Opa über die Situation. Für lange Überlegungen blieb keine Zeit – die beiden handelten sofort.

Gemeinsam zum Einsatzort

Opa und Enkel liefen direkt zum betroffenen Haus. Weil der 40-jährige Eigentümer nicht zu Hause war, nahmen sie telefonisch Kontakt mit ihm auf. Dabei erfuhren sie, dass sich ein Hochdruckreiniger in der Nähe befindet. Dieses Detail wurde entscheidend für die nächsten Minuten.

Löscharbeiten gestartet

Mit dem Hochdruckreiniger begannen die beiden umgehend mit den Löscharbeiten. Es gelang ihnen, die Flammen einzudämmen und schließlich abzulöschen. Die Feuerwehr musste anschließend nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Leichte Verletzung beim Einsatz

Der 11-Jährige wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Eine Versorgung durch die Rettung war jedoch nicht notwendig. Trotz der Gefahr blieb es somit bei einem glimpflichen Ausgang für die Helfer.

Großer Schaden verhindert

Der Brand war im Bereich eines Holzkastens beziehungsweise eines nicht angeschlossenen Kompressors ausgebrochen und hatte bereits auf die Fassade übergegriffen. Laut Feuerwehr hätte die Situation deutlich schlimmer ausgehen können: „Der Brand hätte aufgrund des Fassadenmaterials auf das gesamte Haus übergegriffen, hätten die beiden nicht so schnell reagiert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.