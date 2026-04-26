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Symbolfoto von 5min.at: Ein Kärntner Feuerwehrmann löscht ein Feuer bei Nacht
In Tirol kam es am Männerklo zu einem Brand.
Tirol
26/04/2026
Einsatz

Im Männerklo brannte es: 25 Floriani im Einsatz

In Tirol kam es kurz nach Mitternacht bei einem Veranstaltungsgebäude zu einem Brand. Und zwar im Männerklo.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

In der Nacht auf den 26. April 2026 kam es gegen 0.15 Uhr im Bereich der Herrentoilette eines Veranstaltungsgebäudes in Seefeld in Tirol zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld konnten das Feuer rasch löschen und um 0.50 Uhr „Brand aus” melden.

25 Floriani im Einsatz

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann aufgrund der durchgeführten Brandursachenermittlung von einem technischen Defekt eines elektrischen Handtrockners ausgegangen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Im Bereich der Toilettenanlage kam es zu einer erheblichen Verrußung. Die Freiwillige Feuerwehr Seefeld war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

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