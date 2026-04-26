Wetter-Prognose: Erst 26 Grad – doch dann schlägt das Wetter um

Österreich darf sich freuen - es wird richtig warm kommende Woche. Doch einen kleinen Haken gibt es, denn die Temperaturen und auch das Wetter sind unbeständig.

Am heutigen Sonntag zeigt sich die Sonne und es wird warm. In Teilen Österreichs klettert das Thermometer auf 26 Grad. Nur gegen Nachmittag kann es im Westen bewölkt werden.

So wird das Wetter zu Wochenstart

„In vielen Regionen überwiegt am Montag nochmals der Sonnenschein, auch wenn in der Westhälfte am Nachmittag ein paar Wolkenfelder durchziehen. „Auch über den Bergen entstehen Quellwolken, aber nur ganz lokal sind im Südwesten kurze Regenschauer möglich“, berichten die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 0 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 24 Grad.

Lokale Gewitter am Dienstag möglich

Von Westen her kommen am Dienstag dichte Wolken. Die Sonne zeigt sich nur noch selten. Im Norden und Osten scheint sie noch am längsten. Am Nachmittag regnet es in den Bergen öfter. Auch lokale Gewitter sind dort möglich. Es weht nur ein schwacher Wind. Am Morgen hat es 2 bis 10 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 17 bis 22 Grad. Im Norden und Osten sowie entlang der Alpen ist es oft sonnig. In den Bergen bilden sich harmlose Wolken. Im Süden und Südwesten ist es trüber. Dort gibt es schon ab dem Vormittag Regenschauer und einzelne Gewitter. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft. Nur in Osttirol bleibt er schwächer. Die Temperaturen liegen morgens bei 3 bis 9 Grad. Tagsüber erreichen sie 10 bis 20 Grad. Im Westen wird es am wärmsten.

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Am Donnerstag wird es in der Früh kalt

Mit einer nördlichen Strömung gelangen am Donnerstag kühle und trockene Luftmassen nach Österreich. Damit scheint die Sonne bis zum Abend von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Einzelne Quellwolken im Südwesten bleiben harmlos. Der Wind kommt aus Nordost bis Ost und weht vor allem von Oberösterreich ostwärts mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 5 Grad. Tagsüber umspannen die Temperaturen von Ost nach West 11 bis 20 Grad.



