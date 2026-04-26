17-Jähriger rast mit 129 km/h auf Moped an Polizei vorbei

Im Bezirk Perg hat die Polizei einen Mopedfahrer mit unglaublichen 129 km/h gestoppt. Die Kontrolle in St. Georgen an der Gusen brachte gleich mehrere schwere Mängel ans Licht.

Dass ein Moped deutlich zu schnell unterwegs ist, fällt auf – so auch am Samstag, dem 25. April 2026, gegen 20.50 Uhr in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg, Oberösterreich). Auf der L1463 in Richtung Katsdorf bemerkten Polizisten ein Zweirad, das nicht nur mit auffälligem Tempo, sondern auch ohne geeignete Beleuchtung unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle folgte die Überraschung: Am Rollenprüfstand wurde eine Geschwindigkeit von 129 km/h gemessen.

Konsequenzen direkt vor Ort

Für den 17-jährigen Lenker aus dem Bezirk Perg hatte das sofortige Folgen. Noch an Ort und Stelle wurden das Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung abgenommen. Außerdem untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Doch damit nicht genug: Wegen mehrerer festgestellter Mängel am Fahrzeug werden weitere Anzeigen folgen.

Zweites Moped ebenfalls betroffen

Die Kontrolle blieb kein Einzelfall. Im Ortsgebiet von St. Georgen wurde ein weiteres Moped überprüft – ebenfalls mit Konsequenzen. Auch hier schlug der Rollenprüfstand an: 83 km/h wurden gemessen. Wie schon zuvor griff die Polizei durch: Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung wurden abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.