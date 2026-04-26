Hubschrauber musste auf A1 landen: Autobahn komplett gesperrt

Auf der A1, in Fahrtrichtung Linz, kam es gestern Abend zu einem schweren Unfall. Die Autobahn musste daraufhin komplett gesperrt werden.

Am frühen Abend des 25. April 2026 kam es auf der Westautobahn (A1) bei St. Georgen am Ybbsfelde zu einem schweren Unfall. Ein 55-jähriger Wiener geriet mit seinem Wagen vom dritten auf den zweiten Fahrstreifen. Dort rammte er das Auto eines 63-jährigen Mannes aus Oberösterreich.

Frau wurde schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und überschlugen sich. Eine 63-jährige Mitfahrerin im gerammten Wagen wurde dabei schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber flog sie in das Klinikum St. Pölten.

Autobahn komplett gesperrt

Der 63-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt, der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten beide Männer in das Klinikum Amstetten. Für die Rettungsarbeiten und die Hubschrauberlandung war die Autobahn in Richtung Linz für rund 35 Minuten komplett gesperrt.