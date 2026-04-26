Ab 1. Mai: Diese Regeln gelten dann für E-Scooter

Nicht mehr lange und die strengeren Regeln für E-Scooter treten in Kraft. Nämlich am 1. Mai 2026.

Mehr als 2000 Unfälle mit Personenschaden passieren jedes Jahr im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern. Daher sah sich der Gesetzgeber veranlasst, bei den gesetzlichen Regelungen nachzuschärfen, um den Betrieb der E-Scooter sicherer zu machen. Am 1. Mai ist es soweit, ab diesem Tag gelten die neuen Regelungen.

Neue Regeln ab 1. Mai

Es kommt zu verpflichtenden Ausstattungen der E-Scooter. Und auch bei der Nutzung kommt es zu strengeren Regeln. So gilt bis zum 16. Lebensjahr beispielsweise eine Helmpflicht in Österreich ab 1. Mai.

Ausstattung von E-Scootern: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc quis blandit est, in imperdiet nibh. Aliquam nec nulla ex. Aenean ac elit a quam tincidunt auctor.

ARBÖ begrüßt die Änderungen

Die Neuerungen, insbesondere die Helmpflicht für Kinder und Jugendliche werden vom ARBÖ begrüßt, wie Sebastian Obrecht, ARBÖ-Pressesprecher ausführt: „Kinder und Jugendliche sind besonders schützenswert. Gerade die elektrisch bestrieben Scooter sind bei den jungen Verkehrsteilnehmern sehr beliebt, weshalb die Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit wichtig sind. Bei der Helmpflicht hätten wir uns eine weitreichendere Pflicht gewünscht, da so schwere Kopfverletzungen am Ehesten vermieden werden können. Wir plädieren daher an alle E-Scooter-Nutzer einen Helm aufzusetzen.“