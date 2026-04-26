Erdbeben war auch in Österreich spürbar

In der Schweiz gab es am Sonntagvormittag ein Erdbeben. Es wurde auch in Österreich gespürt.

In der Schweiz kam es zu eienm Erdbeben, dieses wurde auch in Österreich gespürt.

In der Schweiz kam es zu eienm Erdbeben, dieses wurde auch in Österreich gespürt.

In der Schweiz, in Sargans gab es heute ein Erdbeben. Dieses wurde auch in Österreich gespürt. So kamen Meldungen aus Vorarlberg dazu.

Stärke von 3,9

Das Beben erreichte eine Stärke von 3,9. Das Zentrum lag etwa sechs Kilometer nordwestlich von Sargans im Kanton St. Gallen. Das teilte der Erdbebendienst von Geosphere Austria mit. Direkt beim Zentrum sind leichte Schäden an Gebäuden möglich. Auch in Vorarlberg war das Beben gegen 4.24 Uhr deutlich zu spüren. Dort werden aber keine Schäden erwartet. Der Erdbebendienst bittet Menschen, die das Beben bemerkt haben, um eine Rückmeldung.