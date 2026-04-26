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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Seismograph zeigt ein Erdbeben an
In der Schweiz kam es zu eienm Erdbeben, dieses wurde auch in Österreich gespürt.
Österreich/Schweiz
26/04/2026
Schweiz

Erdbeben war auch in Österreich spürbar

In der Schweiz gab es am Sonntagvormittag ein Erdbeben. Es wurde auch in Österreich gespürt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

In der Schweiz, in Sargans gab es heute ein Erdbeben. Dieses wurde auch in Österreich gespürt. So kamen Meldungen aus Vorarlberg dazu.

Stärke von 3,9

Das Beben erreichte eine Stärke von 3,9. Das Zentrum lag etwa sechs Kilometer nordwestlich von Sargans im Kanton St. Gallen. Das teilte der Erdbebendienst von Geosphere Austria mit. Direkt beim Zentrum sind leichte Schäden an Gebäuden möglich. Auch in Vorarlberg war das Beben gegen 4.24 Uhr deutlich zu spüren. Dort werden aber keine Schäden erwartet. Der Erdbebendienst bittet Menschen, die das Beben bemerkt haben, um eine Rückmeldung.

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