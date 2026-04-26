Asyl-Statistik 2026: Mehr Abschiebungen als neue Anträge in Österreich

Das erste Quartal 2026 im Bezug auf Asyl wurde ausgewertet Es wurden mehr Menschen abgeschoben, als Asylanträge eingingen.

Die aktuelle Statistik des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) für die ersten drei Monate des Jahres 2026 ist da.

Die aktuelle Statistik des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) für die ersten drei Monate des Jahres 2026 ist da.

Die aktuelle Statistik des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) für die ersten drei Monate des Jahres 2026 belegt einen Rückgang bei der Migration. Ziel der gesetzten Maßnahmen ist es, die illegale Zuwanderung so weit wie möglich zu stoppen. Zwischen Januar und März 2026 haben insgesamt 3.575 Personen Österreich verlassen. Im selben Zeitraum wurden 1.074 Asylerstanträge von Menschen gestellt, die zum ersten Mal ins Land gekommen sind. Damit liegt die Zahl der Ausreisen deutlich über der Zahl der Neuanträge.

3.575 Abschiebungen

Von Jänner bis März 2026 mussten insgesamt 3.575 Personen Österreich verlassen, 1.882 (53 Prozent) davon zwangsweise. Fast 46 Prozent der Abgeschobenen waren in Österreich strafrechtlich verurteilt. Bis Ende März wurden außerdem 224 sogenannte Dublin-Überstellungen durchgeführt, bei denen 31 afghanische Staatsangehörige, 26 algerische Staatsangehörige und 20 Personen der Russischen Föderation Österreich verlassen mussten. Bei Dublin-Überstellungen werden Personen aus Österreich in ein anderes europäisches Land abgeschoben, in dem die Betroffenen erstmals einen Asylantrag gestellt haben und das daher für diese Personen auch zuständig ist.

Eigenständige Ausreise

Auch der eigenständigen Ausreise kommt eine wichtige Rolle zu, da sie im Vergleich zu zwangsweisen Außerlandesbringungen die wesentlich kostengünstigere Variante und deshalb zu bevorzugen ist, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Von den 3.575 Außerlandesbringungen waren 1.693 (47 Prozent) eigenständig – also Personen ohne Bleiberecht in Österreich, die der Aufforderung, Österreich zu verlassen, eigenständig nachgekommen sind, bevor es zu einer zwangsweisen Abschiebung kam.

Was hältst du von der Verschärfung des Asylrechts? Finde ich gut, Zeit wird es! Das Asylrecht wie bisher, ist gut. Bin mir nicht sicher. Ist mir egal! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Stopp des Familiennachzugs

Der Familiennachzug ist noch bis Mitte des Jahres 2026 ausgesetzt, um die Systeme, insbesondere das Bildungs-, das Gesundheits- und das Sozialsystem, aber auch den gesamten Integrationsbereich weiter zu entlasten. Anträge können zwar gestellt werden, sind aber ausgesetzt und werden – außer in vereinzelten sozialen Härtefällen – nicht bearbeitet. In weiterer Folge wird der Familiennachzug – wie im Regierungsprogramm vereinbart – einer Quotierung unterliegen, wobei die erste Quote auch sehr niedrig sein kann. Alleine die Zahlen bestätigen ganz eindeutig die Wirkung: Gab es im ersten Quartal 2025 noch 401 Einreisen nach Österreich am Weg des Familiennachzugs, waren es im ersten Quartal 2026 nur 25.

Rückkehr nach Syrien hat hohe Priorität

Unmittelbar nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 wurde ein geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm eingeleitet. Dieses wird nun Stück für Stück konsequent abgearbeitet. Österreich unterstützt Syrerinnen und Syrer bei ihrer Rückkehr in die Heimat. Bisher haben 1.117 Syrerinnen und Syrer diese Unterstützung angenommen und Österreich eigenständig verlassen. Im Vergleich dazu verließen in den Jahren 2023 und 2024, also vor Fall des Assad-Regimes, nur knapp 200 syrische Staatsangehörige Österreich. Österreich war auch das erste Land in der Europäischen Union seit über 15 Jahren, das direkt nach Syrien abgeschoben hat. Im ersten Quartal 2026 mussten 279 syrische Staatsangehörige Österreich verlassen – damit liegt Syrien bei den Gesamtausreisen nach Staatsangehörigkeit an vierter Stelle hinter der Türkei, Ungarn und der Slowakei.