40 Jahre Tschernobyl: „Es ist friedlich und doch unfassbar beklemmend“

Fast 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist der Ort noch immer ein Symbol für eine der größten Tragödien der Menschheit. Fotografien Nina Mesitz war in der Sperrzone unterwegs und schildert ihre Eindrücke.

Es war der 26. April 1986, 1.23 Uhr, als sich im Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl eine Katastrophe ereignete, deren Folgen bis heute spürbar sind. Ein fehlgeschlagener Sicherheitstest, gravierende Konstruktionsfehler und menschliche Fehlentscheidungen führten zu einer Explosion, die enorme Mengen Radioaktivität freisetzte. Die Strahlung breitete sich über weite Teile Europas aus. Besonders betroffen waren die Regionen rund um das Kraftwerk, doch auch in Mittel- und Nordeuropa wurden radioaktive Partikel nachgewiesen. Bis heute ist Tschernobyl der einzige Unfall der zivilen Kernenergie, der auf der internationalen Skala die höchste Stufe, INES 7, erreicht hat.

©Nina Mesitz 40 Jahre später ist der Ort noch immer streng gesichert.

Eine Zone ohne Rückkehr

Nach der Katastrophe wurde eine 30 Kilometer große Sperrzone eingerichtet. Mehr als 2.600 Quadratkilometer sind bis heute unbewohnbar. Städte wie Prypjat, einst Heimat für tausende Menschen, wurden innerhalb weniger Stunden evakuiert. Zurück blieben Wohnungen, Schulen, Spielplätze und das Leben, das dort einmal stattgefunden hat. Heute ist die Zone streng gesichert. Besonders seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die Situation weiter verschärft. „Es ist nicht nur eine Sperrzone, sondern mittlerweile auch militärisch gesichert“, erzählt Nina Mesitz gegenüber 5 Minuten. „Ohne Genehmigungen und Akkreditierung vom Militär kommt man dort nicht hinein.“

Monate der Vorbereitung für wenige Tage vor Ort

Der Zugang nach Tschernobyl ist heute komplizierter denn je. Für den Besuch braucht es umfangreiche Genehmigungen, Kontakte und Geduld. „Wir haben ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht“, sagt Mesitz. Gemeinsam mit einem kleinen Team war sie schließlich als akkreditierte Journalistin vor Ort, begleitet von offiziellen Guides und Kontrollpersonen. „Wir waren ständig unter Beobachtung. Es ist genau geregelt, wo man hingehen darf und was man sehen kann.“ Viele Bereiche sind nach wie vor gesperrt, nicht nur wegen Strahlung, sondern auch wegen Minengefahr.

©Nina Mesitz Die Werte sind partiell immer noch sehr hoch.

Zwischen Verfall und Leben

Wer an Tschernobyl denkt, erwartet einen düsteren Ort voller Zerstörung. Doch die Realität ist komplexer. „Man denkt, es wird unglaublich belastend und traurig. Aber der Ort ist gleichzeitig ruhig, fast friedlich“, beschreibt Mesitz. Die Natur hat sich vieles zurückgeholt. Bäume wachsen durch Gebäude, Tiere bewegen sich frei durch die verlassenen Straßen. Ein Erlebnis bleibt besonders im Gedächtnis: „Wir standen mitten in Prypjat und plötzlich war da ein Elch. Später haben wir sogar eine ganze Elchfamilie gesehen.“ Ein Moment, der zeigt, wie sehr sich die Welt dort verändert hat.

Orte, die unter die Haut gehen

Doch nicht überall ist diese Ruhe spürbar. Es gibt Orte, an denen die Geschichte mit voller Wucht zurückkehrt. Besonders das Krankenhaus, in dem die ersten Feuerwehrleute und Arbeiter behandelt wurden, hat die Reporterin tief bewegt. „Dort hatte ich Tränen in den Augen. Man steht in diesen Räumen und weiß, was hier passiert ist.“ Auch im Kraftwerk selbst wird die Dimension der Katastrophe greifbar.

Im Herzen der Katastrophe

Ein besonders intensiver Moment war der Besuch im Kontrollraum von Reaktor 4. Hier wurden in jener Nacht die entscheidenden und letztlich fatalen Schritte gesetzt. „Dort zu stehen, wo diese Entscheidungen gefallen sind, ist schwer zu beschreiben. Man spürt die Geschichte in diesem Raum.“ Noch eindrücklicher wird es unter der heutigen Schutzhülle, dem sogenannten New Safe Confinement, das den alten, beschädigten Sarkophag überdeckt. „Man sieht die Größe dieser Konstruktion und merkt gleichzeitig, wie fragil alles darunter ist.“ Der alte Schutzmantel ist bis heute nicht vollständig dicht. Strahlung tritt weiterhin aus, wenn auch kontrolliert.

©Nina Mesitz Ein besonders intensiver Moment war der Besuch im Kontrollraum von Reaktor 4.

Eine Stadt, die stehen blieb

Die Geisterstadt Prypjat ist wohl das bekannteste Symbol der Katastrophe. Hochhäuser, Schulen, ein Riesenrad, alles steht noch, aber nichts wird mehr genutzt. „Man steht auf einem Gebäude und blickt über die Stadt und es ist einfach niemand da“, beschreibt Mesitz. Vor dem Krieg besuchten täglich tausende Touristen die Zone. Heute herrscht dort fast vollständige Leere.

©Nina Mesitz Hochhäuser, Schulen, ein Riesenrad, alles steht noch, aber nichts wird mehr genutzt.

Zwischen Angst und Hoffnung

Tschernobyl ist ein Ort voller Gegensätze. Einerseits die Geschichte von Leid, Tod und Zerstörung. Andererseits eine Natur, die sich zurück kämpft. Die Zahl der Opfer bleibt bis heute umstritten. Offiziell starben 31 Menschen unmittelbar nach der Katastrophe. Langfristige Folgen wie Krebs und andere Erkrankungen betreffen jedoch tausende. Viele sogenannte „Liquidatoren“, die damals bei den Aufräumarbeiten halfen, zahlten einen hohen Preis.

©Nina Mesitz Tschernobyl ist heute mehr als ein historischer Ort. Es ist ein Mahnmal.

Warum Tschernobyl uns alle betrifft

Für Nina Mesitz ist klar: Tschernobyl ist nicht nur Vergangenheit. „Gerade für junge Menschen ist es wichtig zu verstehen, was dort passiert ist“, sagt sie. Die Katastrophe zeigt, wie gefährlich technische Fehler und falsche Entscheidungen sein können und wie schnell sich Situationen außer Kontrolle entwickeln. Tschernobyl ist heute mehr als ein historischer Ort. Es ist ein Mahnmal. Ein Ort, an dem man spürt, was passiert ist. Ein Ort, der Fragen aufwirft. Und ein Ort, der zeigt, wie verletzlich unsere Welt sein kann. Oder wie es Nina Mesitz beschreibt: „Man kommt dorthin und merkt, dass dort etwas passiert ist, das alles verändert hat.“