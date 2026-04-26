Hubschraubereinsatz: Verkehrsunfall fordert sieben Verletzte

Am Samstagabend kam es in Bludesch zu einem Verkehrsunfall Sieben Personen wurden dabei verletzt.

In Vorarlberg kam es zu einem Unfall, bei dem insgesamt sieben Personen verletzt wurden.

In Vorarlberg kam es zu einem Unfall, bei dem insgesamt sieben Personen verletzt wurden.

Am 25. April 2026 kam es gegen 19.08 Uhr auf der L87 im Bereich Gaisriedle in Bludesch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein 35-jähriger Lenker bog von Nenzing kommend nach links auf die Autobahnauffahrt Bregenz/Feldkirch ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 18-jährigen Lenkerin.

Sieben Personen verletzt

Von den insgesamt neun Insassen wurden sieben Personen leicht bis schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt, ein Sachverständiger wurde beigezogen. Mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte standen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Im Einsatz standen: drei Rettungswagen (RTW)

ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

zwei Feuerwehreinsatzfahrzeuge mit insgesamt 20 Einsatzkräften

ein Notarzthubschrauber

die ASFINAG zur Sperrung der Autobahnabfahrt

Polizeikräfte mit den Einheiten Thüringen 1, Walgau 1 sowie einer Drohne

zusätzlich abwechselnd die Streifen Bludenz 1, Bludenz Verkehr 1 und Frepo 4 zur Sicherung und Sperre der Fahrbahn im Bereich Nenzing

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 12:45 Uhr aktualisiert