Flugzeugabsturz in Italien: Für Pilot kam jede Hilfe zu spät

Am gestrigen Samstag stürzte ein Segelflugzeug im Trentino (Italien) ab. Medienberichten zufolge kam dabei der Pilot ums Leben.

Das Segelflugzeug soll in Lienz (Osttirol) gestartet sein. Zu dem Sturz soll es dann gegen 16 Uhr am Monte Pin auf rund 2.000 Metern Höhe in Livo gekommen sein.

Nicht mehr zurückgekehrt

Wie Medien berichten, seien die Rettungskräfte umgehend ausgerückt, doch für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, er verstarb noch vor Ort. Laut der Zeitung „L’Aldige“ handelt es sich um einen 65-Jährigen Unternehmer aus der Schweiz. Am gestrigen Samstag hätte er bereits wieder in Osttirol landen sollen, doch dies geschah nicht.

Wanderer wählte Notruf

Wie es laut „L’Adige“ weiter heißt, wurde das Flugzeugwrack von einem Wanderer gefunden, welcher auch den Notruf absetzte. Wie das Nachrichtenportal „stol.it“ schreibt, war das Flugzeug frontal gegen den Berghang gekracht, dabei wurden die Vorderseite und die Kabine völlig zerstört. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 13:33 Uhr aktualisiert