Oma von Kuh umgestoßen – ihre Enkel reagierten sofort

Im Bezirk Freistadt ist am Sonntagfrüh eine 77-jährige Altbäuerin bei Stallarbeiten verletzt worden. Beim Treiben der Kühe kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall - ihre Enkel reagierten sofort.

Ein routinierter Handgriff wurde plötzlich zur Gefahr: Die 77-Jährige half am Sonntag, dem 26. April 2026, gegen 6.45 Uhr ihrem 23-jährigen Enkel im Stall. Gemeinsam trieben sie die Kühe in den Melkstand. Dabei machte eines der Tiere eine unerwartete Ausweichbewegung. Die Kuh stieß die Altbäuerin mit dem Hinterteil um. Was wie ein kurzer Moment wirkt, hatte schwere Folgen.

Unglücklicher Sturz auf harte Kante

Beim Sturz traf die Frau mit dem Kopf die Kante der Liegeboxen. Sie blieb danach kurz regungslos liegen. Die Situation im Stall war angespannt, jede Sekunde zählte. Zum Glück war Hilfe sofort in der Nähe. Denn zwei ihrer Enkel beobachteten den Vorfall. Ihr 15-jähriger Enkelsohn sah, was passierte. Gemeinsam mit seinem Bruder eilte er sofort zur Großmutter. Die beiden reagierten schnell und leisteten Erste Hilfe. Kurz darauf war die 77-Jährige wieder ansprechbar.

Rettung im Einsatz

Währenddessen setzte der 23-jährige Enkel den Notruf ab. Die Einsatzkräfte trafen rasch ein und übernahmen die notärztliche Erstversorgung. Anschließend wurde die verletzte Frau ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Über die genaue Schwere der Verletzungen gibt es derzeit noch keine Details.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 14:41 Uhr aktualisiert