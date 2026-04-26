350 Katalysatoren gestohlen: Polizei schnappt Einbrecher in flagranti

Zwei Männer sollen hunderte Katalysatoren im Bezirk Linz-Land gestohlen haben. Beim erneuten Versuch schlug die Polizei zu und nahm die Verdächtigen direkt am Tatort fest.

Bei dem ersten Einbruch sollen die Täter insgesamt 350 Katalysatoren vom Gelände entwendet haben. Zwei Männer wurden jetzt gefasst.

Bei dem ersten Einbruch sollen die Täter insgesamt 350 Katalysatoren vom Gelände entwendet haben. Zwei Männer wurden jetzt gefasst.

Zwischen dem 24. und 26. April 2026 kam es auf einem Betriebsgelände im Bezirk Linz-Land zu mehreren Einbrüchen. Laut Ermittlungen verschafften sich die Täter Zugang, indem sie einen Maschendrahtzaun aufschnitten. Ihr Ziel: Katalysatoren und davon gleich in großer Menge.

350 Katalysatoren gestohlen

Bei dem ersten Einbruch sollen die Täter insgesamt 350 Katalysatoren vom Gelände entwendet haben. Ein Diebstahl in dieser Größenordnung sorgt nicht nur für erheblichen Schaden, sondern deutet auch auf eine gezielte Vorgehensweise hin. Die Spurensicherung am Tatort lieferte bereits Hinweise darauf, dass es nicht bei einer Tat bleiben könnte. Und tatsächlich: In der Nacht auf den 26. April kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch am selben Gelände. Doch diesmal waren die Einsatzkräfte vorbereitet.

Festnahme auf frischer Tat

Die Polizei konnte die beiden Verdächtigen direkt beim neuerlichen Einbruch auf frischer Tat festnehmen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren. Die Aktion beendete damit eine mutmaßliche Einbruchserie abrupt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden Männer in die Justizanstalt Linz überstellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.