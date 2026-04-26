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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger
Symbolfoto von 5min.at: Eine Patientin wird von der Rettung betreut
Das Fahrzeug dürfte das knapp zweijährige Kind seitlich mit der Front erfasst haben, wodurch es ca. sechs bis sieben Meter weit geschleudert wurde.
Zell am Ziller/Tirol
26/04/2026
Schwerer Unfall

Von Auto erfasst: Kind (2) meterweit auf Straße geschleudert

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag in Zell am Ziller ereignet: Ein Kleinkind wurde von einem Pkw erfasst und am Kopf verletzt. Das Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Am Sonntagvormittag, 26. April, fuhr eine 18-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der Straße Aufeld in Zell am Ziller (Tirol), als bisherigen Erkenntnissen zufolge plötzlich ein Kleinkind aus dem Bereich eines Parkplatzes auf die Fahrbahn lief.

Kollision: 2-jährigers Kind bei Unfall meterweit geschleudert

Das Fahrzeug dürfte das knapp zweijährige Kind folglich seitlich mit der Front erfasst haben, wodurch es ca. sechs bis sieben Meter weit geschleudert wurde. Es erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich, war jedoch immer bei Bewusstsein und wurde schließlich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.

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