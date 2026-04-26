Fast 3 Promille: Alkolenker stürzt mit Auto über Hang

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der Wolfgangsee Straße B158 in Hof bei Salzburg: Ein Autofahrer verlor die Kontrolle und stürzte einen Hang hinab - er war stark alkoholisiert.

Am Morgen des 26. April ereignete sich in auf der Wolfgangseestraße (B158), in Hof bei Salzburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Tscheche Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der Lenker gab an, mit einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben und dabei den steilen Hang runtergestürzt zu sein.

Unfall: Lenker hatte 2,96 Promille

Der 38-Jährige konnte sich selbst aus seinem Pkw befreien und wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Ein Alkotest verlief positiv (2.96 Promille). Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert