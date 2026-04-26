Doppelt Geld: April-Pension kommt bald, wie viel am Konto landet

Die April-Pension steht unmittelbar bevor und wird in wenigen Tagen auf den Konten sein. Mit im Gepäck hat sie eine der beiden Sonderzahlungen - die doppelte Pension. Was das jetzt konkret heißt, erfahrt ihr hier bei uns.

Es ist bald so weit, dann wird die doppelte Pension über zwei Millionen Österreichern ausgezahlt.

Es ist bald so weit, dann wird die doppelte Pension über zwei Millionen Österreichern ausgezahlt.

Eigentlich werden die Pensionen immer am 1. des nachfolgenden Monats ausgezahlt. Fällt dieser allerdings auf ein Wochenende bzw. ist ein Feiertag, findet die Anweisung am letzten Werktag davor statt. Heißt für den April konkret: Das Geld wird schon am 30. April über zwei Millionen Menschen in Österreich überwiesen oder zur Barauszahlung bereitliegen. Alles was es zur Barauszahlung zu wissen gibt, könnt ihr übrigens hier nachlesen: Pension in bar: Immer weniger Österreicher lassen sich Geld auszahlen.

So viel von der doppelten Pension bekommen Pensions-Neulinge

Die April-Pension ist übrigens nicht wie jede andere Auszahlung. Zwei Mal im Jahr bekommen nämlich auch Österreichs Älteste, wie auch die Arbeitnehmer hierzulande, Sonderzahlungen. Konkret nennt sich das „doppelte Pension“. Gerade in Zeiten der Teuerung ist diese bestimmt ein willkommener Geldsegen für alle Anspruchsberechtigten. Wie die PVA gegenüber 5 Minuten erklärt, kommt es bei der Höhe dieser Sonderzahlung im ersten Jahr darauf an, wann man in den Ruhestand gegangen ist. Die folgende Tabelle zeigt dabei ganz genau, welchen Anteil Pensions-Neulinge also zu erwarten haben.

Sonderzahlung (Monat) Pensions-Stichtag (Monat) Anteil an der 1. Sonderzahlung April November 6/6 April Dezember 5/6 April Jänner 4/6 April Februar 3/6 April März 2/6 April April 1/6 Oktober Mai 6/6 Oktober Juni 5/6 Oktober Juli 4/6 Oktober August 3/6 Oktober September 2/6 Oktober Oktober 1/6

Was die doppelte Pension für dich jetzt ganz konkret bedeutet

Nun aber wieder zurück zur Höhe der Auszahlung. Hatte man den Pensionsstichtag nämlich im November 2025 oder früher, bekommt man jetzt im April die volle doppelte Pension. Macht bei einer monatlichen Brutto-Auszahlung von 1.000 Euro etwa 1.840 Euro netto, die am Konto landen werden. Bekommt man im Monat 2.000 Euro Pension brutto, werden am 30. April knapp 3.600 Euro netto ausgezahlt. Wir haben für euch mit Hilfe des Brutto-Netto-Rechners der Arbeiterkammer (AK) in 200-Euro-Schritten berechnen lassen, wie viel ihr nun Netto erwarten könnt. Die genauen Zahlen dazu findet ihr in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Brutto-Pension Netto doppelte Pension 1.000 Euro 1.840 Euro 1.200 Euro 2.256 Euro 1.400 Euro 2.590,24 Euro 1.600 Euro 2.954,96 Euro 1.800 Euro 3.291,93 Euro 2.000 Euro 3.606,18 Euro 2.200 Euro 3.895,09 Euro 2.400 Euro 4.184 Euro 2.600 Euro 4.472,91 Euro 2.800 Euro 4.762,60 Euro 3.000 Euro 5.070,92 Euro 3.200 Euro 5.379,24 Euro 3.400 Euro 5.671,77 Euro 3.600 Euro 5.961,29 Euro 3.800 Euro 6.250,81 Euro 4.000 Euro 6.540,33 Euro

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Steuerausgleich-Rückzahlung für Pensionisten oft „überraschend“

Apropos Geld: Derzeit steht in Österreich der Steuerausgleich an, dieser ist auch für zahlreiche Pensionisten ein Thema. So machen fast 1,5 Millionen Menschen im Ruhestand einen solchen, wie eine Auswertung der Statistik Austria für das Steuerjahr 2023 zeigt, die man der Redaktion zukommen lassen hat. Über 100.000 von ihnen gehen nebenbei auch einer Arbeit nach, weiß man seitens des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungen außerdem. Auf sie wartet oft eine teils sehr hohe Nachzahlung, zeigt eine 5 Minuten-Recherche: Tausende betroffen: Pensionisten verzweifeln am Steuerausgleich. Die AK Niederösterreich hat auf Nachfrage von 5 Minuten außerdem noch exklusiv ein Beispiel für einen Steuerausgleich bei einem Pensionisten dieses Jahr gegeben: „Für viele überraschend“: Pensionist muss 1.500 Euro zurückzahlen.