Großeinsatz: Über 200 Feuerwehrkräfte bekämpfen Waldbrand in Krumbach

Ein Waldbrand hat am heutigen Tag in Krumbach einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst: Rund 220 Mitglieder aus 13 Freiwilligen Feuerwehren stehen im Einsatz. Ein Feuerwehrmitglied wurde dabei leicht verletzt.

Aktuell stehen rund 220 Mitglieder von 13 freiwilligen Feuerwehren bei einem Waldbrand in Krumbach im Einsatz. Laut Einsatzleitung ist der Brand unter Kontrolle. Etwa ein Hektar Waldfläche ist betroffen. Das Löschwasser muss jedoch mittels Tankpendelverkehr ins Einsatzgebiet transportiert werden.

Über 200 Feuerwehrkräfte bekämpfen Waldbrand

Die Freiwilligen Feuerwehren Krumbach, Weißes Kreuz, Hochneukirchen, Gschaidt, Maltern, Bad Schönau, Aigen, Kirchschlag in der Buckligen Welt, Ungerbach, Lichtenegg, Hollenthon, Stickelberg und Götzendorf (Steiermark) sind derzeit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Auch eine Waldbrandgruppe des Bezirksfeuerwehrkommandos steht im Einsatz.

©David Gremsl/FF Krumbach

Einsatz soll bis in die Nachtstunden dauern, Feuerwehrmann verletzt

Die Nachlöscharbeiten werden laut Einsatzleitung bis in die Nachtstunden andauern. Ein Feuerwehrmitglied wurde leicht verletzt. Das Rote Kreuz sowie die Polizei sind ebenfalls vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 16:48 Uhr aktualisiert