DTM Spielberg: Lucas Auer holt erneut Podestplatz

Lucas Auer sorgt beim DTM-Auftakt in Spielberg für Jubel: Nach Platz zwei am Samstag fährt der Tiroler auch im zweiten Rennen aufs Podest. Ein starkes Signal zum Saisonstart.

Der Red Bull Ring wird für Lucas Auer immer mehr zur Erfolgsstrecke. Nach seinem zweiten Platz am Samstag legte der 31-Jährige am Sonntag nach und sicherte sich Rang drei im zweiten Rennen des DTM-Auftakts. Damit gelingt Auer ein nahezu perfekter Start in die neue Saison.

Sieg geht an Maro Engel

Ganz oben am Podium stand diesmal der Deutsche Maro Engel, der ein starkes Rennen zeigte und sich souverän durchsetzte. Er überquerte die Ziellinie mit knapp fünf Sekunden Vorsprung auf Marco Wittmann. Auer kam mit rund 5,5 Sekunden Rückstand ins Ziel und konnte sich dennoch über einen weiteren Erfolg freuen. Entsprechend zufrieden zeigte sich der Tiroler nach dem Rennen: „Ich fühle mich gut, ein sehr erfolgreiches Wochenende für uns.“ Auch die Stimmung am Red Bull Ring hob er hervor: „Danke für alle, die hierhergekommen sind, es waren fantastische Rennen.“

Preining diesmal ohne Top-Ergebnis

Weniger glücklich verlief das zweite Rennen für Thomas Preining. Der Oberösterreicher, der am Samstag noch triumphiert hatte, musste sich diesmal mit Platz 13 begnügen. Ein Rückschlag nach dem starken Auftakt am Vortag.