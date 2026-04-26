Lotto-Ziehung am 26. April: Diese Zahlen sind 3,1 Millionen Euro wert

Bei der heutigen Lotto-Ziehung wird ein Jackpot von rund drei Millionen Euro ausgespielt. Diese Zahlen bringen dir den großen Gewinn.

Welche Lotto-Zahlen am Sonntag, 26. April gezogen wurden, liest du auf 5min.at.

Welche Lotto-Zahlen am Sonntag, 26. April gezogen wurden, liest du auf 5min.at.

Bei der Lottoziehung am vergangenen Mittwoch gab es keinen Sechser – und das bereits zum dritten Mal in Folge. 5 Minuten berichtete: Doppeljackpot: Das sind die Lotto-Zahlen der Ziehung am Mittwoch. Damit geht es am heutigen Sonntag, 26. April um einen Dreifachjackpot. Auf den glücklichen Gewinner wartet eine Gewinnsumme von rund 3,1 Millionen Euro.

Lottoziehung am 26. April: Das sind die Zahlen Lotto: 2, 6, 9, 10, 15, 29 Zusatzzahl: 37

LottoPlus: 4, 20, 35, 40, 43, 44

Joker: 9, 4, 3, 2, 8, 7