/ ©Montage Canva
Lotto-Ziehung am 26. April: Diese Zahlen sind 3,1 Millionen Euro wert
Bei der heutigen Lotto-Ziehung wird ein Jackpot von rund drei Millionen Euro ausgespielt. Diese Zahlen bringen dir den großen Gewinn.
Bei der Lottoziehung am vergangenen Mittwoch gab es keinen Sechser – und das bereits zum dritten Mal in Folge. 5 Minuten berichtete: Doppeljackpot: Das sind die Lotto-Zahlen der Ziehung am Mittwoch. Damit geht es am heutigen Sonntag, 26. April um einen Dreifachjackpot. Auf den glücklichen Gewinner wartet eine Gewinnsumme von rund 3,1 Millionen Euro.
Lottoziehung am 26. April: Das sind die Zahlen
Lotto: 2, 6, 9, 10, 15, 29 Zusatzzahl: 37
LottoPlus: 4, 20, 35, 40, 43, 44
Joker: 9, 4, 3, 2, 8, 7
Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?
Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes