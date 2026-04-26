Frau zum Weinen gebracht? Mann geht mit Messer auf 22-Jährigen los

Ein Vorfall mit einem gezückten Messer hat am 26. April am Iselkai für Aufsehen gesorgt: Ein 40-jähriger Mann ging auf einen 22-Jährigen los. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet die beiden Frauen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf den Parkbänken befanden, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden.

Die Polizei bittet die beiden Frauen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf den Parkbänken befanden, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden.

Am 26. April 2026 ist es am Iselkai in Lienz zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Mann mit einem Messer auf einen anderen losging. Gegen 13 Uhr saß ein 22-jähriger Österreicher auf einer Parkbank, neben ihm befanden sich zwei Frauen.

Mann bedroht 22-Jährigen mit Messer

Ein 40-jähriger Österreicher beschuldigte den 22-Jährigen plötzlich, eine der Frauen zum Weinen gebracht zu haben. Anschließend ging der 40-Jährige mit einem geöffneten Klappmesser auf den 22-Jährigen zu. Der 22-Jährige reagierte ruhig, stand auf und forderte den Mann auf, das Messer wegzustecken und den Ort zu verlassen. Der Aufforderung kam der 40-Jährige schließlich nach.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun die beiden Frauen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf den Parkbänken befanden, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden, um den Vorfall weiter aufklären zu können (Telefonnummer: 059133 7230).