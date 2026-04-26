Vier Meter tief im Bach: Helfer retten geschwächten Biber

Die Tierhilfe Gusental ist zu einem besonderen Einsatz gerufen. Passanten haben in einem Bachlauf in Linz-Urfahr einen Biber entdeckt, der sich kaum mehr bewegt. Die Lage ist heikel: Das Tier befindet sich mehrere Meter tief im Bachbett und wirkt bereits stark geschwächt.

Schwierige Bergung in vier Metern Tiefe

Vor Ort zeigt sich das ganze Ausmaß: Der Biber liegt rund vier Meter unterhalb des Ufers. Die Einsatzkräfte mussten über eine Leiter in das Bachbett hinabsteigen, um das Tier überhaupt erreichen zu können. Mit viel Vorsicht sicherten sie den Biber, kein ungefährliches Unterfangen. Dass die Rettung überhaupt so rasch gelingt, ist für die Helfer ein Alarmsignal. „Der Biber ließ sich vergleichsweise rasch einfangen, was ein klares Zeichen für seinen schlechten Zustand war“, erklärt Gregor Finster von der Tierhilfe Gusental. Das Tier ist stark entkräftet und weist entzündete Wunden auf.

Vermutlich Revierkampf als Ursache

Bei dem geretteten Tier handelt es sich vermutlich um ein Jungtier aus dem Vorjahr. Solche Tiere sind oft auf der Suche nach einem eigenen Revier und geraten dabei nicht selten in Konflikte mit Artgenossen. Ein möglicher Auslöser für die Verletzungen: ein Revierkampf. Die Bergung des Bibers erfordert nicht nur Mut, sondern auch die richtige Technik. Denn die Tiere verfügen über eine enorme Beißkraft. Ein Einsatz mit bloßen Händen wäre zu gefährlich gewesen. Stattdessen kam eine spezielle Fangstange zum Einsatz, wie sie auch bei Hunden verwendet wird. Nach der Rettung wurde das Tier in das Tierheim Freistadt gebracht. Dort kümmern sich Experten um die medizinische Versorgung. Der Biber wird aktuell behandelt und erhält unter anderem Antibiotika, um die Entzündungen in den Griff zu bekommen.