Österreich-Wetter: Die neue Woche startet mit Sonnenschein

Am Montag präsentiert sich das Wetter in Österreich überwiegend von seiner freundlichen Seite. In weiten Teilen des Landes scheint von der Früh weg bis zum Abend die Sonne, begleitet nur von wenigen dünnen Schleierwolken am Himmel. Etwas wechselhafter zeigt sich die Lage lediglich im Süden: In Osttirol und Kärnten können sich im Laufe des Nachmittags Quellwolken bilden, die vereinzelt zu kurzen, kleinräumigen Regenschauern führen. Der Wind bleibt dabei meist schwach bis mäßig und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen starten in der Früh bei etwa 0 bis 8 Grad und steigen im Tagesverlauf auf angenehme 16 bis 24 Grad an.