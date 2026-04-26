Bilder zeigen Ausmaß: Waldbrände halten Österreichs Feuerwehren auf Trab

In mehreren Bundesländern stehen aktuell Feuerwehren bei großen Waldbränden im Einsatz. Betroffen sind die Steiermark, Kärnten und Teile Niederösterreichs, wo Kräfte teilweise seit Tagen gegen die Flammen ankämpfen.

In der Nacht auf den 24. April brach im Lesachtal ein Brand aus. Auch in anderen Bundesländern stehen zahlreiche Feuerwehren im Einsatz.

In der Nacht auf den 24. April brach im Lesachtal ein Brand aus. Auch in anderen Bundesländern stehen zahlreiche Feuerwehren im Einsatz.

Mehrere großflächige Waldbrände beschäftigen derzeit die Einsatzkräfte in Österreich und sorgen in mehreren Bundesländern für anhaltende Alarmbereitschaft. Betroffen sind die Steiermark, Niederösterreich und Kärnten wo Feuerwehren teils seit Tagen gegen die Flammen ankämpfen.

Verheerender Waldbrand im Lesachtal

Seit Donnerstag kämpft ein Großaufgebot an Einsatzkräften gegen einen weitläufigen Waldbrand östlich von Maria Luggau im Lesachtal in Kärnten. Rund 110 Hektar Fläche sind betroffen, mehr als 300 Feuerwehrleute sowie mehrere Hubschrauber standen zuletzt im Lesachtal im Einsatz. Unterstützt werden die Kräfte auch von der Bevölkerung, etwa beim Transport von Löschwasser. Das Feuer konnte mittlerweile eingedämmt werden, breitet sich derzeit nicht weiter aus. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich jedoch aufwendig und dauern an. Ein „Brand aus“ wird im Laufe der Woche erwartet, verletzt wurde bislang niemand. Weitere Informationen zum Brand im Lesachtal liest du hier: Waldbrand: Löscharbeiten im Lesachtal gehen am Montag weiter.

Bilder vom Waldbrand im Lesachtal

©Warmuth Matthias

Steiermark: Waldbrand bei Graz breitet sich aus

Auch in der Steiermark stehen zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Ein großflächiger Waldbrand bei Eisbach-Rein bei Graz beschäftigt seit Samstag hunderte Einsatzkräfte und weitet sich weiterhin aus, 5 Minuten berichtete. Mittlerweile sind rund 50 bis 55 Hektar betroffen, nachdem sich das Feuer durch Wind und Trockenheit rasch vergrößert hat. Mehr als 400 Feuerwehrleute sowie mehrere Hubschrauber stehen im Dauereinsatz, um die Flammen im schwer zugänglichen Gelände einzudämmen. Ein Ende der Löscharbeiten ist derzeit nicht absehbar. Mehr dazu liest du hier: Waldbrand bei Graz breitet sich aus: „Wind wird zum Brandbeschleuniger“.

Bilder vom Waldbrand in Eisbach-Rein

©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz

Großeinsatz: Über 200 Feuerwehrkräfte bekämpfen Waldbrand in Krumbach

Auch in Krumbach (Niederösterreich) ist es am heutigen Tag zu einem Waldbrand gekommen, der einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst hat, 5 Minuten berichtete. Rund 220 Einsatzkräfte aus 13 Freiwilligen Feuerwehren sowie eine Waldbrandgruppe des Bezirks stehen im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu halten und Nachlöscharbeiten durchzuführen. Laut Einsatzleitung ist der Brand mittlerweile eingedämmt, betroffen ist etwa ein Hektar Waldfläche. Das Löschwasser muss per Tankpendelverkehr ins Gelände gebracht werden. Ein Feuerwehrmitglied wurde bei den Arbeiten leicht verletzt. Polizei und Rotes Kreuz unterstützen den Einsatz, der voraussichtlich bis in die Nacht andauern wird.

Bilder vom Waldbrand in Krumbach