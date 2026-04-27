Sprit sparen mit Stecker? Warum hier Vorsicht angesagt ist

Die Spritpreise verleiten viele Autofahrer dazu, Sprit zu sparen. Doch das nutzen auch Betrüger aus und bieten Gadgets an, die die Spritkosten beim Auto senken sollen.

Aktuell werben Webseiten und Werbeanzeigen mit einer enormen Reduktion des Kraftstoffverbrauchs. Vor allem soll das Gadget namens „EcoGas“ besonders präsent sein. Doch wie Watchlist Internet warnt, ist Vorsicht angesagt, denn die dazugehörigen Webseiten weisen zahlreiche Warnsignale auf.

So kannst du angeblich deinen Spritverbrauch senken

In jüngster Vergangenheit sind die Spritpreise massiv gestiegen. Und das stellt für viele Österreicher eine zusätzliche Belastung in einer bereits schweren Zeit dar. Deshalb machen sich viele auf die Suche nach einer finanziellen Erleichterung und wie ein Wunder taucht ein angeblich revolutionärer Stecker auf, der enorm Sprit sparen soll. Das Gerät muss nur in den Diagnose-Anschluss im Auto gesteckt werden und dann passiert die ganze Arbeit von alleine: Er analysiert auf den ersten 200 Kilometern den persönlichen Fahrstil und passt über Software-Änderungen den Spritverbrauch an. Doch das ist laut Watchlist nur ein weiterer klassischer Fall von „Klingt zu schön, um wahr zu sein.“

Spritspar-Werbung: Seriöse Nachrichtenprotale werden ausgenutzt

Das Problem dabei ist, dass die Anbieter die Werbeanzeigen auf diversen, seriösen Portalen schalten. Dadurch nutzen sie den Vertrauensvorschuss aus, den besagte Portale bei ihren Lesern haben. Kurz gesagt: Mit Werbung auf seriösen Nachrichtenportalen sollen die Kunden in dubiose Shops gelockt werden.

©Watchlist Internet „Die Anbieter platzieren Werbeanzeigen auf diversen, an sich seriösen Portalen“, so Watchlist Internet.

Lieferzeit und Versand aus dem Ausland: Warnsignale bei Spritspar-Steckern

Der Warndienst für Onlinebetrug hat sich zwei Webseiten genauer angesehen, um aufzuzeigen, was gegen einen Einkauf spricht. Konkret handelt es sich bei den untersuchten Angeboten um die Domains get-ecogas.com und mooro.co. Der erste Punkt sind das Widerrufsrecht und die Rücksendekosten. Grundsätzlich besteht ein 90- bzw. 100-tägiges Widerrufsrecht. Doch auf beiden Seiten ist in den AGBs eine Einschränkung zu finden. Darin heißt es nämlich, dass das Produkt von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU bereitgestellt wird. Daher soll es auch schwierig sein, das Recht auf Widerruf auszuüben. Und je nachdem, aus welchem Land zurückgeschickt wird, können auch zusätzliche Kosten wie Zoll und Steuern anfallen.

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get-ecogas.com: Probleme mit der Rücksendung

Und das nächste Problem bei der Rückgabe: Bei get-ecogas.com werden die Kosten für die Rücksendung erst ab einem Bestellwert von 300 Euro vom Unternehmen übernommen. Allerdings steht diese Angabe im Widerspruch zu einem anderen Abschnitt aus den Widerrufsbedingungen. Dort ist nämlich Folgendes zu lesen: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“ Ebenfalls problematisch: „Rücksendeetiketten werden nicht von uns bereitgestellt. Sie müssen den Versand selbst organisieren.“ Doch ein grundsätzliches Problem mit dem Widerrufsrecht, den AGBs und weiteren zentralen Informationen bei get-ecogas.com gibt es noch: Auf der Website existieren zwei Varianten. Es gibt die Variante, die über den Shop aufrufbar ist, und die, die kurz vor Ende des Bestellvorgangs per Link auftaucht. Es kommt also auf den Status des Einkaufs an, welche man zu sehen bekommt.

Warnsignale bei der Lieferzeit von Spritsparsteckern

Auch bei der Lieferzeit sollte man hellhörig werden. Denn während unter dem Bestellbutton versprochen wird, dass das Produkt in 3–5 Tagen geliefert wird, sieht es in den AGBs schon wieder anders aus. Dort stehen 32 Werktage als zu erwartende Lieferzeit. „Lange Zeiträume sind immer ein eindeutiger Hinweis für eine Lieferung aus Asien. Das ist zwar grundsätzlich völlig legal, sollte vor einer Bestellung aber auf jeden Fall bedacht werden“, betont Watchlist. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil im Fall von Lieferungen aus dem Ausland die Konsumentenschutzregelungen der EU nicht gelten.

©Watchlist Internet Die Spritsparstecker sollen schnell geliefert werden.

Tarotkarten statt Spritstecker?

Besonders kurios ist auch, dass sich in der zweiten Version der AGBs, die beim Bezahlvorgang verlinkt sind, plötzlich die Domain saphina.de im Text befindet. Unter der Adresse soll ein kostenpflichtiges Angebot zur Online-Legung von Tarotkarten angeboten werden. Auch die Impressums-Angaben stimmen nicht überein. Derselbe Text kommt auch bei anderen Online-Shops vor und in allen Fällen, wie im Fall der beiden untersuchten Webseiten, wird ein Unternehmen mit Sitz in Hongkong als verantwortlich angegeben. Die Domain „get-ecogas.com“ gibt es auch erst seit 16. März 2026 und hatte bereits nach einem Monat schon „über 4.000 Bewertungen“. Solche unrealistischen Zahlen treten laut Warndienst oft bei dubiosen Online-Shops auf, denn das kann sich nicht ausgehen.

©Watchlist Internet Es gibt angeblich tausende Kundenbewertungen.

Trustpilot-Bewertungen drehen sich um Heizungsstecker

Doch damit hat die Kuriosität noch lange kein Ende. Denn wer sich auf dem Bewertungsportal „Trustpilot“ nach dem Ruf von mooro.co erkundigt, entdeckt dort negative Erfahrungsberichte und eine eher schlechtere Gesamtwertung – 3,2 von 5 möglichen Sternen. Doch das ist noch nicht alles. Denn das Vorschaubild der Webseite zeigt einen Heizungsstecker statt eines Spritsparsteckers. Auch in den negativen Berichten ist die Rede von einem „Heater“, also einer Heizung. „Die Vermutung liegt nahe, dass die Webseitenbetreiber auf die aktuellen Spritpreise reagiert und den gesamten Zweck des Shops einfach ausgetauscht haben. Sollte in der kalten Jahreszeit ein Switch zurück zu den Steckdosenheizungen erfolgen, wäre das zumindest nicht überraschend“, heißt es.

Spritsparstecker unter der Lupe

Übrigens: Erst kürzlich haben Experten des ADAC einen Spritsparstecker genauer unter die Lupe genommen und kamen zu einem klaren Ergebnis: Er wirkt nicht, verursacht aber keinen Schaden.