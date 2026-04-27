Siegestor in der 89. Minute: Rapid Wien schlägt Red Bull Salzburg

In einem packenden Schlager der 29. Runde hat der SK Rapid die Vorherrschaft von Red Bull Salzburg am Sonntag erneut erschüttert und einen späten 1:0-Heimsieg gefeiert.

Zum Helden des Abends wurde Ercan Kara, der in der 89. Minute seinen sechsten Saisontreffer erzielte und den Hütteldorfern damit den ersten Sieg nach vier sieglosen Partien bescherte. In der Tabelle festigte Rapid damit den vierten Platz und verkürzte den Rückstand auf den neuen Spitzenreiter LASK auf drei Zähler.

Rapid schrieb Clubgeschichte

Gleichzeitig schrieben die Wiener Clubgeschichte: Erstmals gelangen Rapid drei Siege in Serie gegen die Bullen. Ein Kunststück, das zuletzt 2003/04 gegen den Vorgängerverein Austria Salzburg geglückt war. Trainer Johannes Hoff Thorup hat mitunter Psychologie eingesetzt. Er motivierte Kara, der zunächst sichtlich enttäuscht auf der Bank Platz nehmen musste, seinen Frust in Energie umzuwandeln. Der Stürmer versprach seinem Coach bereits vor der Einwechslung das entscheidende Tor. Kara hielt sich dran und schoss dann tatsächlich in der 89. Minute das Siegestor. Matthias Seidl und Yusf Demir leisteten die Vorarbeit dafür.

Das Spiel:

Das Spiel vor 24.166 Zuschauern war lange Zeit von takticsher Vorsicht geprägt. Salzburg übte zuerst Druck aus, im letzten Drittel fehlte es aber an Präzision. Karim Konate vergab die besten Möglichkeiten der „Bullen“, während Rapid auf Konter lauerte. In der zweiten Halbzeit belebten die Einwechslungen auf beiden Seiten die Partie. Salzburgs Torhüter Alexander Schlager verhinderte zuerst eine große Chance von Bendeguz Bolla. Dann kam aber die Schlussphase. Und Kara schoss sein SIegestor kurz vot Abpfiff.