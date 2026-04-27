Blaues Konfetti-Glück: Yessica De Leon verrät das Baby-Geschlecht

Blaues Konfetti für Tinderreisen-Star Jessica De Leon: Nach der Schock-Nachricht im Jänner verrät die Influencerin jetzt das Geschlecht ihres Babys.

Yessica De Leon lüftet das Geheimnis: Nach dem emotionalen Geständnis „Ich dachte gar nicht, dass ich schwanger werden kann“ feiert sie nun die Vorfreude auf ihren Sohn.

Yessica De Leon lüftet das Geheimnis: Nach dem emotionalen Geständnis „Ich dachte gar nicht, dass ich schwanger werden kann“ feiert sie nun die Vorfreude auf ihren Sohn.

Nachdem die Klagenfurterin Yessica De Leon ihre Fans bereits im Jänner mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft überraschte, folgt nun das nächste große Update: Das Geheimnis um das Geschlecht ist gelüftet. In einer emotionalen Inszenierung auf Instagram machte sie es offiziell.

„It’s a boy“

Ganz in Weiß und mit deutlich gerundetem Babybauch präsentierte sich De Leon vor der Kamera, um den entscheidenden Moment mit ihrer Community zu teilen. Beim Zerplatzen eines großen Ballons regnete es hunderte bläuliche Schnipsel herab. Mit den Worten „It’s a boy“ bestätigte sie kurz darauf, dass sie einen Sohn erwartet. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche ihrer Unterstützer.

Rückblick auf eine unverhoffte Nachricht

Die Freude über den kleinen Jungen wiegt umso größer, da De Leon anfangs nicht mit diesem Glück gerechnet hatte. In einem Interview mit dem Streamingdienst Joyn gestand sie offen:

„Ich dachte gar nicht, dass ich schwanger werden kann.“

Damals hatte sie die ersten Anzeichen noch für Stress gehalten, bevor ein nächtlicher Gang zur Apotheke um zwei Uhr früh für Klarheit sorgte. Während sie damals von dem positiven Test noch „ordentlich geschockt“ war, zeigt sie sich heute voller Stolz und Vorfreude auf ihren Nachwuchs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 08:53 Uhr aktualisiert