Frontalcrash an Kreuzung: Drei Verletzte nach Unfall

Am Samstagabend kam es in Vöcklabruck an einer Kreuzung zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Drei Männer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstagabend war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit dem Auto auf der B1 in der Gemeinde Vöcklabruck (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) in Richtung Timelkam unterwegs. Zur selben Zeit waren ein 77-jähriger Nordmazedonier gemeinsam mit einem 56-jährigen Kosovaren, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, in diesem Bereich in der Gegenrichtung unterwegs. „Aus bislang ungeklärten Umständen kam es im Kreuzungsbereich der B1 mit der Wagrainer Straße zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, so die Polizei. Alle drei Männer wurden verletzt und mussten nach der notärztlichen Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

