Armutsfalle Behinderung? Amnesty warnt vor Sozialhilfe-Reform

Anlässlich der aktuellen Verhandlungen zur Sozialhilfe-Reform warnen Amnesty International Österreich und der Österreichische Behindertenrat vor einer Verschlechterung unter anderem für Menschen mit Behinderungen. Laut Statistik Austria sind bereits jetzt mehr als ein Fünftel der in Österreich lebenden Menschen mit Behinderungen armuts- und ausgrenzungsgefährdet.

Eltern auf Unterhalt verklagen müssen

Einen massiven Missstand stellt aktuell die Tatsache dar, dass Menschen mit Behinderungen, die als selbsterhaltungsunfähig eingestuft sind, oftmals zunächst ihre eigenen Eltern auf Unterhalt klagen müssen, bevor sie Zugang zu Sozialhilfe erhalten können – selbst, wenn sie längst volljährig sind. Das schafft eine Abhängigkeitsdynamik zwischen Erwachsenen mit Behinderungen und ihren Eltern und kann Armut innerhalb der Familie weiter verfestigen. „ Alle Menschen sollten die Chance haben, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen ihre eigenen Eltern auf Unterhalt klagen müssen, verunmöglicht das. Die aktuelle Situation ist menschenrechtlich höchst problematisch. Jetzt hat die Regierungskoalition die Möglichkeit, die Sozialhilfe endlich so neuzugestalten, dass sie menschenrechtskonform ist. Diese Chance muss sie nutzen! “, appelliert Ronya Alev, Expertin für soziale Gerechtigkeit bei Amnesty International Österreich, an die heimische Politik.

Wiedereinführung der Mindeststandards

Amnesty International Österreich fordert im Rahmen der Neugestaltung der Sozialhilfe die Wiedereinführung von Mindeststandards und spricht sich gegen Verschlechterungen aus, die insbesondere Menschen mit Behinderungen treffen würden. Weiters empfiehlt die Organisation die breite Einbindung von Expert*innen und betroffenen Menschen in die aktuellen Verhandlungen, um das letzte soziale Auffangnetz bestmöglich auszugestalten.

Behindertenrat fordert konkrete Verbesserungen

„ Viele Menschen mit Behinderungen leben aktuell mit einem hohen Armutsrisiko. Bei einer Reform der Sozialhilfe darf diese Situation nicht verschärft werden, sondern muss die soziale Absicherung von Menschen mit Behinderungen endlich durch eine österreichweit einheitliche, armutsfeste Regelung gewährleistet werden. “, hält Manuela Lanzinger, Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrats, fest. Der Behindertenrat verweist zudem auf die Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Artikel 28 verpflichtet Österreich, einen angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen und wirksame Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu setzen.

Erhöhte Familienbeihilfe anders berechnen