Fahrradunfall: Mädchen (10) stürzt mit Kopf gegen Randstein

Gemeinsam mit ihrer 31-jährigen Mutter war die zehnjährige bosnische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) am Samstagabend auf der Maader Gemeindestraße in Eggerding in Richtung Ortschaft Ranseredt unterwegs. „Auf der abschüssigen Fahrbahn verlor das Kind plötzlich die Kontrolle über das Fahrrad und wurde immer schneller, sodass das Rad zu schlingern begann“, informiert die Polizei. Etwa auf Höhe des Ortschildes stürzte das Mädchen mit dem Kopf gegen einen Randstein und wurde trotz Fahrradhelm schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.