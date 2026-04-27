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Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Auf der Maader Gemeindestraße kam es zu einem Radunfall.
Schärding/Oberösterreich
27/04/2026
schwer verletzt

Fahrradunfall: Mädchen (10) stürzt mit Kopf gegen Randstein

Das junge Mädchen verlor plötzlich die Kontrolle und stürzte. Dabei krachte sie mit dem Kopf gegen den Randstein und wurde trotz Helm schwer verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Gemeinsam mit ihrer 31-jährigen Mutter war die zehnjährige bosnische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) am Samstagabend auf der Maader Gemeindestraße in Eggerding in Richtung Ortschaft Ranseredt unterwegs. „Auf der abschüssigen Fahrbahn verlor das Kind plötzlich die Kontrolle über das Fahrrad und wurde immer schneller, sodass das Rad zu schlingern begann“, informiert die Polizei. Etwa auf Höhe des Ortschildes stürzte das Mädchen mit dem Kopf gegen einen Randstein und wurde trotz Fahrradhelm schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.

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