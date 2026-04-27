Massenschlägerei: Zwei Verletzte und flüchtige Täter

Am Sonntagabend eskalierte ein Streit in Elisabeth-Vorstadt. Mehrere Männer waren daran beteiligt. Zwei mutmaßliche Täter sind noch flüchtig.

Am späten Abend des 26. April ereignete sich im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei wurden ein 29-jähriger Staatenloser und ein 35-jähriger Salzburger durch Schläge und Fußtritte unbestimmten Grades am Körper verletzt und in das Landeskrankenhaus Salzburg verbracht.

Zwei weitere Männer flüchtig

Drei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 25, 26 und 31 Jahren wurden nach der Tat festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum verbracht. Außerdem war ein weiterer 27-jähriger Ukrainer an der Auseinandersetzung beteiligt. Zwei bislang unbekannte Täter sind flüchtig. Beim Motiv handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Drogenstreitigkeiten. Nähere Tatumstände sind Gegenstand laufender Ermittlungen.