Kälte statt Hitze: Warum Touristen jetzt in den Norden fliehen

Massentourismus ist kein neues Phänomen. Vor allem Europa zählt zu den meistbesuchten Tourismusregionen Weltweit. Das zeigt eine Zählung der Welttourismusorganisation UN Tourism. Sie zählten 2025 insgesamt 793 Millionen Touristen.

Immer mehr Menschen fliehen dem Massentourismus und der Hitze. Ein neuer Trend setzt sich durch.

Immer mehr Menschen fliehen dem Massentourismus und der Hitze. Ein neuer Trend setzt sich durch.

Auch im Sommer 2025 zeigte sich in unzähligen Ländern wieder die Missgunst gegenüber dem Massentourismus. Spanien, Portugal, Italien: Überall gingen die Menschen auf die Straßen und protestierten gegen den bestehenden Verhältnisse. Vor allem sprachen sich die Einwohner gegen die durch Touristen verursachte Umweltverschmutzung, Verschlechterung der Lebensqualität und steigenden Mieten aus.

Neuer Trend als Urlaubsplan

Doch mittlerweile sind nicht nur die Mittelmehrregionen von hohen Touristenzahlen betroffen, immer mehr Menschen greifen zu einem neuen Trend: Coolcation. Anstatt am Strand in der Sonne zu entspannen, entscheiden sich viele Reisende dazu, Urlaub in kühleren Regionen zu machen. Denn in den beliebtesten Urlaubsländern können die Temperaturen gerne mal auf bis zu 40 Grad steigen. Aus Spaß und Erholung wird dann schnell ein unerträgliches Erlebnis. Daher „fliehen“ immer mehr Menschen vor diesen enormen Temperaturen.

Tourismus in Europa steigt

Laut der Welttourismusorganisation UN Tourism stieg der Tourismus in Europa im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent (insgesamt 793.5 Millionen gezählte Touristen). Insgesamt kann man seit Ende 2020 wieder einen enormen anstieg des Tourismus in Europa beobachten, nachdem die Tourismus-Zahlen während der Corona-Pandemie drastisch sanken. Auch in Österreich stiegen die Zahlen zum Vorjahr um 5 Prozent (insgesamt 33,5 Millionen gezählte Touristen).

Weniger Stress und Hitze

Wer also künftig riesige Menschenmassen in Urlaubsregionen vermeiden und der extremen Hitze und dem Stress entfliehen will, sollte sich in die kühleren Regionen Europas begeben und seinen Urlaub genießen.