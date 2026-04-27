Ohne Führerschein unterwegs: 75-Jährige erfasst E-Biker

Der 68-jährige E-Biker war auf der Frauenwaldstraße unterwegs, als er plötzlich von einem Auto erfasst wurde. Er stürzte auf die Straße, während sein Fahrrad in den Wald geschleudert wurde. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Es war Sonntagabend als der Rohrbacher mit seinem E-Bike auf der Frauenwaldstraße in Richtung Ortsgebiet Pfarrkirchen im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich) unterwegs war. Zur selben Zeit fuhr eine 75-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, mit ihrem Auto hinter dem Radfahrer in dieselbe Richtung. Plötzlich kam es zu einem Unfall. Die Frau dürfte den 68-Jährigen mit der rechten Frontseite des Autos am Hinterrad erwischt haben. Daraufhin stürzte der Mann auf die Fahrbahn.

Ersthelfer alarmieren Einsatzkräfte

„Das E-Bike wurde in einen angrenzenden Wald geschleudert. Ersthelfer setzten die Rettungskette sofort in Gang“, informiert die Polizei. Der E-Biker wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die 75-Jährige keinen gültigen Führerschein hat.