Unfälle forderten sieben Verkehrstote

Es sind keine schönen Zahlen, die heute präsentiert wurden. Denn: In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Fußgänger, zwei Motorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 24. April 2026, im Bezirk Krems, Niederösterreich, bei dem zwei der oben erwähnten Autofahrer getötet wurden.

Zwei Menschen bei einem Unfall verstorben

Ein 85-Jähriger kam mit seinem Pkw auf einer Landesstraße B, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen. Durch den plötzlichen Verkehrsunfall konnte eine nachkommende 48-Jährige nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenso mit dem Pkw der 62-Jährigen. Aufgrund des Frontalzusammenstoßes wurden beide Lenker tödlich verletzt. Die restlichen Beteiligten des Unfalles wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße L musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten drei Stunden gesperrt werden. Am Wochenende verunglückten vier der acht verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

In mehreren Bundesländern

Jeweils drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und Landesstraßen L und zwei auf Gemeindestraßen ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in fünf Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine Vorrangverletzung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle. Vom 1. Jänner bis 26. April 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 86 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 96 und 2024 75.