/ ©BMI/ Egon Weissheimer
Mit 83 km/h auf dem E-Scooter: Großkontrolle sorgt für Anzeigen
Mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Neunkirchen führten am 24. April 2026 im Gemeindegebiet von Ternitz Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf E-Scooter und Motorfahrräder durch.
Im Rahmen der Kontrollen wurden in der Zeit von 14 bis 19 Uhr durch die eingesetzten Beamten mehrere Delikte in Bezug auf Motorfahrräder und E-Scooter zur Anzeige gebracht. Darunter 13 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung, insgesamt vier Kennzeichenabnahmen bei Motorfahrrädern und vier Vorführungen zur besonderen Überprüfung. Bei zwei E-Scootern konnten mittels Rolltester Geschwindigkeitsüberschreitungen von 83 km/h und eine weitere mit 51 km/h anstatt der erlaubten 25 km/h gemessen werden.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 11:32 Uhr aktualisiert
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