Mit 83 km/h auf dem E-Scooter: Großkontrolle sorgt für Anzeigen

Mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Neunkirchen führten am 24. April 2026 im Gemeindegebiet von Ternitz Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf E-Scooter und Motorfahrräder durch.

Nach einer Großkontrolle der Polizei im Bezirk Ternitz kam es zu unzähligen Anzeigen und Kennzeichenabnahmen.

Nach einer Großkontrolle der Polizei im Bezirk Ternitz kam es zu unzähligen Anzeigen und Kennzeichenabnahmen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden in der Zeit von 14 bis 19 Uhr durch die eingesetzten Beamten mehrere Delikte in Bezug auf Motorfahrräder und E-Scooter zur Anzeige gebracht. Darunter 13 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung, insgesamt vier Kennzeichenabnahmen bei Motorfahrrädern und vier Vorführungen zur besonderen Überprüfung. Bei zwei E-Scootern konnten mittels Rolltester Geschwindigkeitsüberschreitungen von 83 km/h und eine weitere mit 51 km/h anstatt der erlaubten 25 km/h gemessen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 11:32 Uhr aktualisiert