Kein Sechser am Sonntag: Nur Steirer darf jubeln

Bei der Lottoziehung am Sonntag, 26. April, hatte niemand die richtigen "Sechs". Aber ein Steirer darf jubeln.

Am vergangenen Sonntag hätten “6 unter 30” die “sechs Richtigen” bei Lotto bedeutet. Hätten, da es auf keinem der bis Annahmeschluss abgegebenen Tipps die richtige Kombination mit den Zahlen 2, 6, 9, 10, 15, 29 gab. Damit geht es am Mittwoch nun um einen Vierfachjackpot bei Lotto “6 aus 45”, im Jackpottopf für den oder die Sechser liegen dann vier Millionen Euro.

129.000 gehen an Steirer

Bei der letzten Lotto Ziehung konnte sich ein bzw. eine Spielteilnehmer über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Der Gewinn wurde mit dem sechsten von zehn gespielten Quicktipps erzielt, für diesen Solo-Gewinn wandern nun mehr als 129.000 Euro in die Steiermark.

LottoPlus auch kein Sechser

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Davon konnten allerdings die LottoPlus Fünfer profitieren. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt, jeder der 46 LottoPlus Fünfer erhält somit mehr 7.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker-Kombi nicht getippt

Auch beim Joker geht es in der kommenden Runde um einen Jackpot. Hier hatte am Sonntag niemand die richtige Joker-Kombination auf einem Tippschein stehen, damit geht es am Mittwoch für das angekreuzte “Ja” und die richtigen Joker-Zahlen um 400.000 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 09:55 Uhr aktualisiert