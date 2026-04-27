50.000 Euro mit Suppen: Spendenaktion hilft Armutsbetroffenen

Von 1. November bis 31. Dezember engagierten sich österreichweit Gastronomiebetriebe und Suppengenießer für Menschen in Not – mit großem Erfolg. Die Initiative der Tafel Österreich zeigt seit 2007, wie einfach Solidarität gelebt werden kann. Das Prinzip ist simpel: Lokale aller Art widmen eine Suppe auf ihrer Speisekarte der Aktion und spenden pro verkaufter Portion einen Euro. Mit nur einem Euro kann Die Tafel Österreich wiederum bis zu zehn armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen versorgen und gleichzeitig Lebensmittel vor der Verschwendung retten.

Eine wichtige Aktion für Österreich

In der Vergangenen Saison beteiligten sich rund 150 Gastronomiebetriebe – erstmals in allen neun Bundesländern – an der Aktion und spendeten in Summe rund 50.000 Euro. Dadurch konnten etwa 500.000 Suppen für armutsbetroffene Menschen ermöglicht werden. Mehr als 400.000 Menschen in Österreich leiden unter Ernährungsarmut, das macht diese Aktion besonders wichtig. „Armut zeigt sich in Österreich für immer mehr Menschen ganz konkret am Teller: Sie haben nicht genug zu essen oder können sich nicht ausgewogen ernähren“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin von Die Tafel Österreich. „Die anhaltende Teuerung verschärft diese Situation – das merken wir deutlich in unserer täglichen Arbeit. Gleichzeitig sehen wir, was unsere Lebensmittelhilfe bewirkt: Unsere Partnerorganisationen berichten von einem verbesserten Betreuungsumfeld und positiven gesundheitlichen Effekten.“

Die nächste Saison steht an

Ab dem 1. November 2026 geht die „Suppe mit Sinn“ in die nächste Runde und lädt erneut Gastronomiebetriebe und Suppenliebhaber in ganz Österreich ein, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Armut und Lebensmittelverschwendung zu setzen.