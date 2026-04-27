119 Geschwindigkeitsübertretungen in nur zwei Tagen

Am Wochenende kam es in Salzburg zu Geschwindigkeitskontrollen. Rund 119 Geschwindigkeitsübertretungen gab es in diesen zwei Tagen.

Am 25. & 26. April führten Polizisten in den Bezirken Salzburg, Hallein und Salzburg-Umgebung vermehrt Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden 119 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, wobei bei drei davon die eklatante Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit mit der vorläufigen Führerscheinabnahme geahndet wurde.

41 Anzeigen

Bei der Kontrolle auf technische Änderungen der Kraftfahrzeuge wurden insgesamt 41 Anzeigen erstattet und zwei Zulassungen wegen mangelnder Verkehrs- und Betriebssicherheit vorläufig aufgehoben. Zudem wird bei sieben Fahrzeugen eine technische Überprüfung bei der Kfz-Prüfstelle der Landesregierung angeregt. Anzeigen der Übertretungen an die jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden werden erstattet.