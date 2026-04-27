Die größte Bank Österreichs: Raiffeisenbank plant Fusion

Die Raiffeisenbank plant eine Fusion zur größten Primärbank Österreichs, als Antwort auf die Entwicklung des Wirtschaftsraums Wels.

Die Raiffeisenbank plant eine Fusion zur größten Primärbank Österreichs, als Antwort auf die Entwicklung des Wirtschaftsraums Wels.

Mit der Fusion würde mit 2,6 Milliarden Euro Bilanzsumme , 16 Bankstellen, über 190 Mitarbeitern, sowie mehr als 53.000 Kunden und 11.500 Miteigentümern die größte Raiffeisen-Primärbank Österreichs entstehen.

Eine Antwort auf Weiterentwicklung

Es ist eine strategische Antwort auf die dynamische Entwicklung des Wirtschaftsraums Wels und Wels-Land sowie steigende Anforderungen an Banken. Ziel ist eine Regionalbank, die weiterhin vor Ort entscheidet und gleichzeitig über die notwendige Größe verfügt, um auch komplexe Finanzierungen zu begleiten. „Dieser Schritt ist die konsequente Weiterentwicklung unserer regionalen Stärke“, sagt Mag. Michael Kammerer, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Gunskirchen.

Umwelt weiterhin wichtiger Faktor

Ein zentraler Bestandteil bleibt das Umweltcenter, das die Raiffeisenbank Gunskirchen seit 2012 als die grüne Bank in Österreich etabliert hat. Das Umweltcenter wird als eigenständiger Geschäftsbereich geführt und weiterentwickelt. Für Kunden bleiben Betreuung, Ansprechpartner und Bankstellen unverändert.