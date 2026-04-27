Silber und Öl: Warum die Preise gerade schwanken
Die Irankriese ist im vollen Gange. Nicht nur die Energiepreise leiden darunter, sondern auch Edelmetalle wie Silber spüren die Auswirkungen des Konflikts.
Der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten spitzt sich zu. Die Straße von Hormus ist weiterhin gesperrt, was zu immer höher werdenden Ölpreisen führt. Auch die Inflationssorgen und damit die Erwartungen an die rigorose Zinspolitik der US-Notenbank spielen eine wichtige Rolle in der Finanzwelt. Auch für Anleger in Österreich bleibt die Lage angespannt.
Weiterhin Spannung im Markt
Auch der nächste Fed-Termin, der für den 29. April geplant ist, birgt ein gewisses Risiko – vor allem, wenn es um Edelmetalle wie Silber geht. Sollte die Fed nächste Zinsschritte einleiten, könnte das die Edelmetall-Preise unter Druck setzen. Auch der Wechsel des Fed-Chefs Powell sorgt für große Unsicherheiten im Markt. Sein Vertrag läuft im Mai 2026 aus. In einem Bericht von Wallstreet-Online.de sind Preisbereiche von 60/61 US-Dollar und 80/83 US-Dollar gesetzt. Sollte der Preis unter 60/61 US-Dollar fallen, könnte es nochmal gefährlich für Silber werden. Wird der Preis von 80/83 US-Dollar nach oben durchbrochen könnte dies laut Wallstreet-Online die Tür in Richtung 100 US-Dollar sein.
Zusammenfassung der Fakten:
In der Weltpolitik und an den Finanzmärkten passiert derzeit viel, das direkten Einfluss auf die Preise von Rohstoffen hat. Vor allem die Lage im Nahen Osten und Entscheidungen in den USA sind entscheidend.
Die Situation beim Öl
Im Nahen und Mittleren Osten verschärfen sich die Konflikte. Ein besonders wichtiger Seeweg für Öltanker, die Straße von Hormus, ist gesperrt. Da das Öl dadurch nicht wie gewohnt transportiert werden kann, verknappt sich das Angebot, was die Preise nach oben treibt. Höhere Energiekosten führen oft dazu, dass auch andere Waren teurer werden (Inflation).
Die Rolle der US-Notenbank (Fed)
Am Mittwoch, den 29. April, trifft die US-Notenbank wichtige Entscheidungen zur Zinspolitik. Wenn die Zinsen hoch bleiben oder weiter steigen, setzen sie Edelmetalle wie Silber unter Druck. Anleger investieren dann oft lieber in festverzinsliche Anlagen statt in Rohstoffe. Zusätzlich sorgt ein Wechsel an der Spitze der Notenbank für Unsicherheit, da der Vertrag des derzeitigen Chefs Jerome Powell im Mai ausläuft.
Was das für den Silberpreis bedeutet
Finanzexperten beobachten derzeit zwei kritische Preisgrenzen beim Silber:
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Der Bereich um 60 bis 61 US-Dollar: Rutscht der Preis unter diese Marke, droht ein massiver Absturz.
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Der Bereich um 80 bis 83 US-Dollar: Schafft es Silber über diese Grenze, könnte der Weg für einen Preisanstieg bis auf 100 US-Dollar frei sein.
Zusammenfassung der Fakten
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Ölmarkt: Höhere Preise durch die Sperrung wichtiger Schifffahrtswege im Nahen Osten.
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US-Notenbank: Entscheidung über die Zinsen am 29. April beeinflusst den Silbermarkt.
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Personalwechsel: Das Ende der Amtszeit von Fed-Chef Powell im Mai sorgt für Unruhe bei Anlegern.
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Silber-Prognose:
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Unter 60 US-Dollar: Risiko für einen starken Preisverfall.
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Über 83 US-Dollar: Chance auf einen Anstieg Richtung 100 US-Dollar.
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