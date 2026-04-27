Silber und Öl: Warum die Preise gerade schwanken

Die Irankriese ist im vollen Gange. Nicht nur die Energiepreise leiden darunter, sondern auch Edelmetalle wie Silber spüren die Auswirkungen des Konflikts.

Der Irankonflikt spitzt sich zu. Droht Silber nun ein Schlag?

Der Irankonflikt spitzt sich zu. Droht Silber nun ein Schlag?

Der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten spitzt sich zu. Die Straße von Hormus ist weiterhin gesperrt, was zu immer höher werdenden Ölpreisen führt. Auch die Inflationssorgen und damit die Erwartungen an die rigorose Zinspolitik der US-Notenbank spielen eine wichtige Rolle in der Finanzwelt. Auch für Anleger in Österreich bleibt die Lage angespannt.

Weiterhin Spannung im Markt

Auch der nächste Fed-Termin, der für den 29. April geplant ist, birgt ein gewisses Risiko – vor allem, wenn es um Edelmetalle wie Silber geht. Sollte die Fed nächste Zinsschritte einleiten, könnte das die Edelmetall-Preise unter Druck setzen. Auch der Wechsel des Fed-Chefs Powell sorgt für große Unsicherheiten im Markt. Sein Vertrag läuft im Mai 2026 aus. In einem Bericht von Wallstreet-Online.de sind Preisbereiche von 60/61 US-Dollar und 80/83 US-Dollar gesetzt. Sollte der Preis unter 60/61 US-Dollar fallen, könnte es nochmal gefährlich für Silber werden. Wird der Preis von 80/83 US-Dollar nach oben durchbrochen könnte dies laut Wallstreet-Online die Tür in Richtung 100 US-Dollar sein.