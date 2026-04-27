Tödlicher Straßenbahn-Unfall: Mann (96) starb noch vor Ort

Sonntagnachmittag kam es im 10. Bezirk von Wien zu einer Unfalltragödie. Ein Mann wurde von einer Straßenbahn erfasst und verstarb noch vor Ort.

In Wien kam es gestern zu einem tödlichen Unfall mit einer Straßenbahn.

In Wien kam es gestern zu einem tödlichen Unfall mit einer Straßenbahn.

Ein 96-jähriger Fußgänger verstarb gestern in Wien-Simmering im Zuge eines Unfalls mit einer Straßenbahn, die Richtung stadteinwärts fuhr. Ersten Erhebungen zufolge kam es trotz der Abgabe mehrfacher akustischer Warnsignale und Einleitung einer Notbremsung durch den Lenker der Straßenbahn zur Kollision, in deren Folge der 96-Jährige verstarb.

Ermittlungen laufen

Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen verliefen erfolglos. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen.