60 Euro im Monat: Diese Österreicher bekommen Bonus jetzt nachgezahlt

Seit Juli 2025 bekommen einige Österreicher den Kinderbonus. Dieser beträgt 60 Euro. Aber so manch einer hat 2025 durch die Finger geschaut und bekommt jetzt diesbezüglich Post.

Der Kinderzuschlag von 60 Euro steht einigen Menschen zu. Aber so manch einer hat 2025 den Bonus nicht bekommen. Aber jetzt flattert ein erfreulicher Brief für so manch einen ins Haus.

Seit Juli 2025 gibt es den Kinderbonus Neu

Seit Juli 2025 wird die auslaufende Sonderzuwendung für Alleinverdienende und Alleinerziehende mit geringen Einkommen aus dem Kinderarmutspaket (Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz) als Kinderzuschlag zum Kinderabsetzbetrag ins Dauerrecht übernommen. Alleinverdienende und Alleinerziehende, die im Vorjahr des Bezuges einen bestimmten Einkünftehöchstbetrag nicht erreicht haben, werden ab Juli 2025 mit dem Kinderzuschlag zum Kinderabsetzbetrag entlastet.

Antraglose Gewährung

Dass viele Betroffene erst jetzt Post bekommen, liegt am System der „antraglosen Gewährung“. Der Kinderzuschlag steht Alleinerziehenden und Alleinverdienenden mit geringem Einkommen zu. Ob man jedoch offiziell als alleinerziehend gilt, erkennt das Finanzamt oft erst rückwirkend durch den Steuerausgleich (Arbeitnehmerveranlagung). So wie bei einer 5-Minuten-Leserin: Sie hat jetzt, nachdem sie den Steuerausgleich gemacht hat, einen Brief bekommen, dass ihr der Kinderzuschlag gewährt wird und sie auch eine Nachzahlung bekommt. Anspruch auf den Kinderzuschlag hat der Elternteil, dem der Kinderabsetzbetrag für ein Kind gewährt wird, das noch nicht 18 Jahre alt ist.

Bist du alleinerziehend? Ja Nein Seit kurzem Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wer gilt als Alleinverdiener und Alleinerziehend?

Als Alleinverdienende und Alleinerziehende gelten Eltern, bei denen der Alleinverdienerabsetzbetrag oder Alleinerzieherabsetzbetrag im Steuerbescheid berücksichtigt wurde. Da der Kinderabsetzbetrag mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird, steht der Kinderzuschlag der Person zu, die Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind hat. Der Kinderzuschlag gebührt weiters nur, wenn der Wohnort des Kindes in Österreich liegt. Der Kinderzuschlag wird antragslos vom Finanzamt Österreich gewährt, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden. Wird der Kinderzuschlag zu Unrecht bezogen, wird er zurückgefordert.

©Leserin Einige Österreicher bekommen nun Post vom Finanzamt.

Anspruch wird rückwirkend geprüft

Sobald der Steuerbescheid für das Jahr 2025 rechtskräftig ist und darin der Alleinerzieher- oder Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde, „weiß“ das System des Finanzamts Bescheid. Die Folge: Der Anspruch wird rückwirkend geprüft und die bisher nicht ausgezahlten Beträge für das Jahr 2025 werden in einer Summe nachüberwiesen. Wie im aktuellen Schreiben des Finanzamts ersichtlich, wird der Zuschlag zudem direkt für die kommenden Zeiträume (bis 2027) im Voraus fixiert.

Wer hat Anspruch auf den Kinderzuschlag? Seit Juli 2025 ist die Sonderzuwendung aus dem Kinderarmutspaket in das Dauerrecht übernommen worden. Die wichtigsten Fakten im Überblick: Zielgruppe: Alleinerziehende und Alleinverdienende, die im Vorjahr eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten haben.

Voraussetzung: Der Alleinerzieher- oder Alleinverdienerabsetzbetrag muss im Steuerbescheid aufscheinen.

Alter: Das Kind muss unter 18 Jahre alt sein und der Wohnsitz muss in Österreich liegen.

Auszahlung: Da der Zuschlag an den Kinderabsetzbetrag gekoppelt ist, erhält ihn jene Person, die auch die Familienbeihilfe bezieht.

Das Beste daran: Man muss nicht selbst aktiv werden. Das Finanzamt prüft die Daten automatisch nach der Steuerveranlagung. Wer also seinen Steuerausgleich für 2025 gerade erst gemacht hat, sollte in diesen Tagen besonders aufmerksam seinen Posteingang oder sein FinanzOnline-Postfach prüfen – es könnte eine Nachzahlung von mehreren hundert Euro pro Kind ins Haus flattern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 12:03 Uhr aktualisiert