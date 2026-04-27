9 von 10 Haustierbesitzer ab 60 sagen: „Mein Tier macht mich glücklich“

Seniorinnen und Senioren haben mehr gute Laune und Lebensfreude mit Hund, Katze und Co. Das bestätigt jetzt eine neue Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS Research & Consulting.

Eine aktuelle Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS Research & Consulting zeigt: Haustiere leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im Alter. 96 Prozent der Befragten in Österreich ab 60 Jahren geben an, dass ihr Tier ihre Stimmung verbessert und sehen darin einen wesentlichen Faktor für mehr Lebensfreude im Alltag. Die Umfrage wurde im März von PURINA in Kooperation mit „A G’spia fürs Tier“ beauftragt und soll jetzt Basis für die Praxisarbeit sein.

Ziel der Umfrage war es zu erfahren, was Menschen im Alter gut tut

Die Umfrage ist Teil des langfristigen Engagements von PURINA zur Verbesserung der Mensch Tier-Beziehung. Ziel der gemeinsam mit „A G’spia fürs Tier“ entwickelten und von TQS Research & Consulting durchgeführten Befragung war es, die Lebensrealität von Seniorinnen und Senioren besser zu verstehen und konkrete Ansatzpunkte für die Unterstützung im Alltag herauszufiltern.

„Wir sind überzeugt, dass Menschen und Tiere gemeinsam glücklicher sind.“ Nina Niehues, Business Executive Officer, PURINA Österreich

Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: 91 Prozent der Befragten berichten von mehr Lebensfreude durch ihr Haustier, 92 Prozent fühlen sich ruhiger und ausgeglichener. Für 79 Prozent sind Tiere zudem eine wichtige Unterstützung in schwierigen Lebensphasen. „Wir sind überzeugt, dass Menschen und Tiere gemeinsam glücklicher sind. Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, welchen positiven Einfluss Haustiere auf das Wohlbefinden im Alter haben und liefern wichtige Impulse für gesellschaftlich relevante Themen wie Einsamkeit und soziale Teilhabe“, sagt Nina Niehues, Business Executive Officer bei PURINA Österreich.

Haustiere als verlässlicher Anker im Alltag

Haustiere übernehmen damit für viele ältere Menschen eine zentrale Rolle als emotionale Stütze, strukturgebender Begleiter und verlässlicher Anker im Alltag. Wie wichtig diese Beziehung ist, zeigt auch die Praxis: Die Kompetenzstelle „A G’spia fürs Tier“ der

Volkshilfe Wien unterstützt ältere Personen dabei, ihre Tiere auch in herausfordernden Lebenssituationen bei sich zu behalten – etwa bei Krankheit oder eingeschränkter Mobilität. „Unsere Erfahrung zeigt, dass Tiere oft ein zentraler Halt im Alltag sind. Sie geben Struktur, fördern Aktivität und schaffen Nähe. Mit ‚A G’spia fürs Tier‘ setzen wir genau hier an und unterstützen Menschen dabei, diese wichtige Beziehung aufrechtzuerhalten“, erklärt Sabine Rauscher, Projektleiterin von „A G’spia fürs Tier“.

Vermittlung von Gassidiensten und Tiersitting

Das Angebot von „A G’spia fürs Tier“ umfasst neben der Vermittlung und Organisation von Gassidiensten und Tiersitting auch temporäre Pflege bei den Freiwilligen sowie die Begleitung von Tierarztbesuchen. Darüber hinaus werden bei Bedarf sozialarbeiterisch gestützte Tiertrainings von tierschutzqualifizierten Tiertrainern angeboten. „Diese Trainings sind für unsere Klienten sehr wichtig, weil sie dadurch viel sicherer im Umgang mit den Tieren werden und gezielt die Mensch-Tier-Beziehung gestärkt wird“, erklärt Sabine Rauscher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert